León enciende el congelador del invierno en España con la mínima del país Dos estaciones de la provincia rozan los nueve grados bajo cero y copan la clasificación de lugares más fríos

Alberto P. Castellanos León Viernes, 24 de octubre 2025, 10:53 Comenta Compartir

El invierno se acerca tanto que esta pasada madrugada ha sido más propia de la próxima estación que del otoño en el que estamos inmersos por completo en León. Las lluvias y el viento han dejado paso a una noche gélida en la que la provincia ha copado las seis registro de temperatura mínima más baja de toda España.

A la cabeza, y de forma destacada, están dos clásicos de la helada en León: Villaceid con 8,7 bajo cero y Prado Veneiro con 8,5. Las dos estaciones han bajado de un día para otro sus registros en unos diez grados según los datos recogidos por Noromet.

Por debajo de los -4,5 grados de Reinosa (Cantabria) que publica Aemet, séptima mínima más baja de España, está Lugueros con -5.3, Cubillas de Arbas con -5.2, Villamanín con -4.8 y Otero de las Dueñas con -4.7 °C.

Las heladas han sido generalizadas en el norte de la provincia de León aunque los valores negativos también han llegado a otros puntos de la provincia como en la estación de Valle de la Valduerna (-2,3ºC) o Villanófar (-2,2ºC), o en el alfoz de la capital: Villaquilambre ha bajado hasta los 1,4 bajo cero y San Andrés del Rabanedo con -0,9ºC.