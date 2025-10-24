León enciende el congelador del invierno en España con la mínima del país
Dos estaciones de la provincia rozan los nueve grados bajo cero y copan la clasificación de lugares más fríos
Viernes, 24 de octubre 2025, 10:53
El invierno se acerca tanto que esta pasada madrugada ha sido más propia de la próxima estación que del otoño en el que estamos inmersos por completo en León. Las lluvias y el viento han dejado paso a una noche gélida en la que la provincia ha copado las seis registro de temperatura mínima más baja de toda España.
A la cabeza, y de forma destacada, están dos clásicos de la helada en León: Villaceid con 8,7 bajo cero y Prado Veneiro con 8,5. Las dos estaciones han bajado de un día para otro sus registros en unos diez grados según los datos recogidos por Noromet.
Por debajo de los -4,5 grados de Reinosa (Cantabria) que publica Aemet, séptima mínima más baja de España, está Lugueros con -5.3, Cubillas de Arbas con -5.2, Villamanín con -4.8 y Otero de las Dueñas con -4.7 °C.
Las heladas han sido generalizadas en el norte de la provincia de León aunque los valores negativos también han llegado a otros puntos de la provincia como en la estación de Valle de la Valduerna (-2,3ºC) o Villanófar (-2,2ºC), o en el alfoz de la capital: Villaquilambre ha bajado hasta los 1,4 bajo cero y San Andrés del Rabanedo con -0,9ºC.