Un joven roba varias piezas de oro en una vivienda de León y acaba detenido El material sustraido alcanzó los 20.000 euros e intentó darle salida en el mercado de compra-venta de oro

Leonoticias León Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:56

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 26 años de edad, como presunto autor de un delito de hurto en el interior de un domicilio ubicado en la localidad de La Robla.

Fruto de las investigaciones se ha podido recuperar la totalidad de las alhajas sustraídas, valoradas por el propietario en unos 25.000 euros.

Desarrollo de la investigación

En los primeros días del mes de octubre se produjo la sustracción de joyas en una vivienda ubicada en la comarca de Gordón, de la que fueron sustraídas varias piezas de oro.

De las gestiones realizadas, se comprobó que parte de las mismas habían sido vendidas en un establecimiento de compra-venta de oro de la ciudad de León. A través de la investigación, se localizó a la persona que había realizado la venta confirmando que tenía en su poder el resto de las joyas.

El pasado lunes, día 27 de octubre, por parte del Equipo de Policía Judicial de Armunia, se procedió a la explotación de la «operación BIVAC», dando como resultado la detención del presunto autor de los hechos, que fue puesto junto con las diligencias instruidas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León, siendo recuperadas la totalidad de los efectos sustraídos y devueltos a su legítimo propietario.