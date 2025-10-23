Un joven de 23 años, herido en una colisión entre dos turismos y una furgoneta en un pueblo de León Los hechos han tenido lugar a las 8:58 horas de la mañana de este jueves 23 de octubre

Lucía Gutiérrez León Jueves, 23 de octubre 2025, 09:26 | Actualizado 09:43h.

Un joven de 23 años ha resultado herido en una colisión entre una furgoneta y dos turismos registrada en una localidad leonesa, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente tuvo lugar en la N-630 a la altura del kilómetro 138 perteneciente al término municipal de Sariegos. La llegó al Centro de Emergencias la mañana de este jueves, 23 de octubre, a las 8:58.

Según el aviso registrado, las llamadas comenzaron a llegar cuando varios testigos alertaron de una colisión entre vehículos en la que uno de los ocupantes había resultado herido.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de León y personal de Emergencias Sanitarias Sacyl, que atendieron al joven de 23 años en el lugar del siniestro ya que este tenía molestias y dolor en el cuello.