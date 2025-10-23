leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la N-630 a su paso por Sariegos.

Un joven de 23 años, herido en una colisión entre dos turismos y una furgoneta en un pueblo de León

Los hechos han tenido lugar a las 8:58 horas de la mañana de este jueves 23 de octubre

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:26

Comenta

Un joven de 23 años ha resultado herido en una colisión entre una furgoneta y dos turismos registrada en una localidad leonesa, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente tuvo lugar en la N-630 a la altura del kilómetro 138 perteneciente al término municipal de Sariegos. La llegó al Centro de Emergencias la mañana de este jueves, 23 de octubre, a las 8:58.

Según el aviso registrado, las llamadas comenzaron a llegar cuando varios testigos alertaron de una colisión entre vehículos en la que uno de los ocupantes había resultado herido.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de León y personal de Emergencias Sanitarias Sacyl, que atendieron al joven de 23 años en el lugar del siniestro ya que este tenía molestias y dolor en el cuello.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El crimen de la calle Pedro de Dios: 31 puñaladas y un corte mortal de 13 centímetros
  2. 2 Diez estará en Ayamonte durante la convención del PSOE en León: «No han considerado necesaria mi presencia»
  3. 3 El PSOE defiende que Diez fue invitado «por tres vías» a la convención de León
  4. 4 La testigo que escuchó el crimen: «Oí un chillazo y un golpe que casi me tira el techo»
  5. 5 Suspendidas durante 15 días las ferias y mercados de ganado por una enfermedad contagiosa
  6. 6 Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León
  7. 7 El Ayuntamiento toma una decisión tras anularse la tasa de basuras de León
  8. 8 La lista de las 100 mujeres españolas más influyentes cuenta con dos leonesas
  9. 9 ¿Cuánto sabes de los deportistas de León?
  10. 10 PP y Vox frenan la comisión de investigación de los incendios: «Esto se lo tendrán que explicar a los leoneses»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un joven de 23 años, herido en una colisión entre dos turismos y una furgoneta en un pueblo de León

Un joven de 23 años, herido en una colisión entre dos turismos y una furgoneta en un pueblo de León