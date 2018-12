Izquierda Unida denuncia que el presupuesto de la Diputación no ataja los graves problemas de la provincia en la zona rural Eloína Terrón, coordinadora provincial de IU. «Con un recorte de 2.000.000 euros en los presupuestos 2019 de la Diputación lo único que se hace es profundizar más en el declive de esta provincia», opinan desde esta formación LEONOTICIAS León Jueves, 27 diciembre 2018, 11:16

Izquierda Unida se ha mostrado crítico con la aprobación de los presupuestos de la Diputación de León, porque según esta formación, no van a atajar los graves problemas que sufre la provincia en la zona rural, despoblación y envejecimiento y lo que esto implica de dinamismo social y económico y para el futuro del mundo rural.

«Parece como si el PP se hubiera propuesto acabar progresivamente con el futuro de nuestra provincia, en vez de invertir en el desarrollo de ella», denuncia Eloina Terrón, Coordinadora Provincial de IU.

Parta esta formación, León sufre, uno tras otro, graves recortes presupuestarios. «Al recorte en los PGE de 2018, de un 13,3%, se suma la falta de inversión y de ejecución de los presupuestos autonómicos y ahora el recorte en el presupuesto para 2019 de la Diputación de 2.000.000 euros»

«Estos son los hechos frente a sus declaraciones. Porque sorprende el cinismo de este grupo político que recientemente se ha sumado a las manifestaciones multitudinarias, tanto en León como en Ponferrada, por el futuro de esta provincia. Cinismo porque se visibiliza, apostando por el futuro de la provincia, para a los pocos días presentar un presupuesto con un recorte de 2.000.000 euros para las zonas rurales, zonas que son sobre las que tiene responsabilidad para dinamizarlas e invertir en su futuro», denuncia Terrón.

Izquierda Unida critica que actualmente la provincia de León pierde 13 personas cada día, especialmente en la zona rural y especialmente población joven. Por tres factores fundamentales: en primer lugar, por la pérdida de actividad económica y falta de empleo. En segundo lugar, por la falta de servicios de atención a las personas, especialmente a la infancia y a la juventud, dependientes, etc, ya que, en muchos casos, las familias o las personas, teniendo empleo, se marchan de las localidades a las ciudades, pues en su entorno no encuentran servicios y recursos para los hijos e hijas, servicios culturales, etc. Esta falta de servicios fomenta una situación de desigualdad de oportunidades importante. Y, en tercer lugar, por la falta de potenciación de políticas públicas para fomentar la participación social.

Zonas rurales

Esta formación se pregunta cómo se va a dar solución a los problemas de la zona rural de esta provincia con más recortes, como muestran los presupuestos de la Diputación. «Cómo se podrá dar alternativas a la despoblación, al envejecimiento de la población, a la pérdida de población joven, a la falta de dinamización económica y a la escasa apuesta por poner en valor de los recursos y patrimonio provincial, o a las comunicaciones que podría ayudar a vertebrar la provincia. Con estas políticas el PP nos conduce a una mayor ruina y la desaparición progresiva de alternativas y posibilidades en una provincia que llevan destrozando décadas».

Según Izquierda Unida, la población de León ha hecho sonar su voz exigiendo otras políticas económicas para salvar rescatar esta provincia y darle un futuro, especialmente la zona rural, pero el PP en la Diputación «hace oídos sordos y así seguiremos sumando pérdida de población y perdida de actividad económica».

«Con las políticas del PP así nos va que además rechaza todas las enmiendas a los presupuestos de otros grupos políticos, en vez de sumar y sacar a la provincia adelante. Prefiere el rodillo y profundizar en la debacle» afirma la Coordinadora Provincial.

Seguiremos avanzando con esa gravísima pérdida de población, 13 personas cada día que se marchan de León en busca de un futuro que aquí no encuentran y van a aportar su energía entusiasmo y conocimientos y cualificación profesional en otros espacios geográficos que sí se lo ofrecen.

Además, esa pérdida de población tiene una grave repercusión en los municipios, merma en los Tributos del Estado para los ayuntamientos que verán a su vez reducidos sus presupuestos y cada vez será más profunda la brecha y falta de posibilidades de futuro.