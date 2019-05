Investigan la posible muerte violenta de un hombre en la localidad de Valverde de la Sierra, Boca de Huérgano Imagen de la localidad de Valverde de la Sierra. El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado a primera hora de este viernes en una zona denominada Valdeueña próxima a la localidad | La Guardia Civil investiga lo ocurrido | «Lo único que sabemos es que ha aparecido muerto», asegura el alcalde de Boca de Huérgano LEOOTICIAS León Viernes, 3 mayo 2019, 17:49

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en la localidad leonesa de Valverde de la Sierra, situada a cien kilómetros de la capital.

El cuerpo sin vida del hombre -H.P.C., de 82 años- ha sido localizado a primera hora de este viernes, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Un vecino de la localidad ha segurado a leonoticias que el cuerpo fue localizado en una zona denominada «la Valdueña».

Se trata de una zona «a la que se lleva el ganado» y el fallecido «era muy conocido en el pueblo. Esto es muy pequeño y aquí nos conocemos todos», ha relatado.

Golpe en la cabeza

El fallecido, según los propios vecinos, presentaba «un golpe en la cabeza» por lo que inicialmente se trabaja con la hipótesis de que se trata de una muerte violenta.

Una vez localizado el cuerpo hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil quienes han acordonazo el lugar. Posteriormente ha llegado el juez de guardia quien ha decretado el traslado del cuerpo al Instituto Anatómico Forense de León y la apertura de diligencias.

«No sabemos nada más. Yo hoy no me he encontrado con ningún vecino. Es una pena y ahora esperamos que esto se aclare», ha indicado a leonoticias el mismo vecino.

Sorpresa en la zona

El alcalde de Boca de Huérgano, término municipal al que pertenece Valverde de la Sierra, ha reconocido el suceso y perplejidad por el mismo: «No sabemos lo que ha ocurrido y lo único que conocemos es que hay una persona que ha fallecido».

Tomás Sierra, alcalde de Boca, ha asegurado que en Valverde de la Sierra apenas residen en esta época «una docena» de personas lo que le permite adivinar que lo sucedido resulta «al menos, por el momento, muy extraño».