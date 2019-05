La investigación concluye que el hombre que apareció muerto en Valverde de la Sierra falleció por muerte natural Imagen de la localidad de Valverde de la Sierra. El cuerpo del anciano fue localizado en una zona denominada «la Valdueña» y los vecinos se sintieron alarmados al advertirse que el mismo presentaba al menos un fuerte golpe en la cabeza LEONOTICIAS León Miércoles, 8 mayo 2019, 11:35

La investigación abierta por la Guardia Civil tras la aparición del cuerpo sin vida del hombre -H.P.C., de 82 años- en Valverde de la Sierra ha determinado que el fallecimiento del mismo tuvo lugar por causas naturales.

El cuerpo del anciano fue localizado en una zona denominada «la Valdueña» y los vecinos se sintieron alarmados al advertirse que el mismo presentaba al menos un fuerte golpe en la cabeza.

La zona en la que había aparecido es un lugar «al que se lleva el ganado» y el fallecido «era muy conocido en el pueblo. Esto es muy pequeño y aquí nos conocemos todos», relataron varios vecinos el pasado viernes día 3 tras conocerse el suceso.

Instituto Anatómico Forense

Una vez localizado el cuerpo hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil quienes procedieron a acordonar el lugar. Posteriormente se trasladó a la zona el juez de guardia quien decretó el traslado del cuerpo al Instituto Anatómico Forense de León y la apertura de diligencias.

El examen del cuerpo ha permitido determinar que finalmente el fallecimiento de H.P.C. fue debido a causas naturales, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en León.

«No sabemos nada más. Yo hoy no me he encontrado con ningún vecino. Es una pena y ahora esperamos que esto se aclare», ha indicado a leonoticias el mismo vecino.