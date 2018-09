El Gobierno propone el pago por prestar servicios ambientales para luchar contra la despoblación Hugo Morán en la jornada sobre el centenario del Parque Nacional de Picos de Europa impulsada por el PSOE leonés. El secretario de Estado de Medio Ambiente confirma en su visita a Posada de Valdeón que el centro de Sajambre se abrirá a finales de octubre pero dilata hasta el otoño de 2020 el de Posada LEONOTICIAS Valdeón Sábado, 15 septiembre 2018, 18:37

El pago por la prestación de servicios ambientales como herramienta para luchar contra la despoblación a través de compensaciones, fiscalidad o financiación directa a instituciones o a actividades. Esta es una de las propuestas en las que se centrará el PSOE para su acción política inmediata, según reveló este sábado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, durante el transcurso de una jornada sobre el centenario del Parque Nacional de Picos de Europa, celebrada en Posada de Valdeón.

El acto estuvo organizado por el PSOE de León y al mismo asistieron miembros de la ejecutiva provincial del partido, con su secretario general, Javier Alfonso Cendón, a la cabeza y cargos públicos como alcaldes, portavoces municipales, diputados provinciales y procuradores autonómicos. El PSOE de Posada de Valdeón, encabezado su portavoz municipal, Mariano Rojo, ofició como anfitrión.

El representante del Ministerio de Transición Ecológica argumentó que se está planteando la capacidad para que los territorios que sufren la despoblación, «casi todos los del interior de la península», puedan poner en marcha proyectos de futuro que inviertan la curva en la que están inmersos desde hace más de dos décadas.

«Sin capital natural un país no tiene futuro. El capital natural sustenta casi toda la actividad económica. Si la gente se va de los sitios donde hay capital natural, quién se va a encargar de sostener el capital natural», se preguntó Morán. El secretario de Estado reseñó que el pago por la prestación de servicios ambientales «no acaba de encajar en la acción política, pero si no lo hacemos encajar nosotros no lo va a hacer nadie». Agregó que se trata de «una política de solidaridad, de socialismo, en términos ideológicos, ya que al capital sólo le interesa sacar el máximo rendimiento posible pensando en el momento actual». «Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie», reiteró, a lo que añadió que «si no lo hacemos pronto, no quedará nadie para recibirlo».

Javier Alfonso Cendón y Hugo Morán en Posada de Valdeón.

Centros de Oseja y Posada

El secretario de Estado de Medio Ambiente también confirmó que el centro de información de la Fonseya, que se construye en Oseja de Sajambre, podrá inaugurarse y entregarse a la Junta de Castilla y León a partir de finales de octubre, tras una inversión de 2,5 millones de euros. Mientras que, el centro de visitantes de Posada de Valdeón, con un coste de 9,2 millones de euros, «parece razonable pensar en una posible inauguración y entrega a la Junta a partir del otoño de 2020», señala el PSOE en un comunicado.

Por su parte, el líder de los socialistas leoneses, Javier Alfonso Cendón, señaló que resulta fundamental para la provincia leonesa cuidar el medio ambiente para permitir «un desarrollo rural adecuado, que haga posible que las personas que quieran vivir en estas comarcas puedan hacerlo con posibilidades de empleo y unos servicios de calidad».

Cendón recordó la propuesta del PSOE de León, avanzada ya este verano, para la creación de un Plan Forestal de Asentamiento Demográfico. «La mayoría de las actividades forestales son temporales por lo que defendemos la creación de una renta forestal que se percibirá los meses que no se están dedicando a la actividad principal, a cambio de jornadas de trabajo para el beneficio de los montes. Ello permitiría el aprovechamiento sostenible de un recurso natural que crearía riqueza y daría un valor añadido a esas zonas rurales, sin olvidar lo que ayudaría a la prevención de los incendios forestales», apuntó el secretario provincial del PSOE.

Por su parte, el portavoz socialista en Posada de Valdeón, Mariano Rojo, criticó la falta de gestión conjunta de las tres comunidades competentes en Picos de Europa: Castilla y León, Asturias y Cantabria: «Si no han sido capaces de ponerse de acuerdo para organizar un acto por el centenario, qué tipo de gestión conjunta se puede esperar». Rojo advirtió de la «situación crítica» en la que se encuentra el Parque Nacional con el riesgo de que se convierta en «tres parques temáticos a gusto de los consejeros de turno». Defendió que el Parque Nacional es la institución que más inversión y puestos de trabajo genera en la zona, además de incentivar el mayor recurso de que dispone la comarca, el turismo.

Mariano Rojo precisó que al PP «no le importan los espacios protegidos, prueba de ello es el Parque Regional de Picos de Europa, que lleva casi 25 años y no tiene ni borrador de su Plan Rector de Uso y Gestión». También denunció que la Junta de Castilla y León se plantea la cesión del centro de visitantes que se construye en Posada «para oficinas del Ayuntamiento, el centro médico, la farmacia y nos hacen dudar si no querrán instalar, además, el salón parroquial». El edil pidió que la trasferencia de la obra, que se ejecuta a través del Estado, impida a la Junta darle un uso distinto al previsto como centro de visitantes y Hugo Morán se comprometió a garantizarlo.