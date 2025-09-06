Un ganadero cántabro revive el terror del incendio de Portilla de la Reina: «Fue un golpe tremendo» Alfonso Floranes consiguió salvar la gran mayoría de sus vacas de las llamas que arrasaron el municipio leonés

Alfonso Floranes visita a diario a sus vacas charolesas en la finca de Guriezo a la que han sido trasladadas.

El verde que rodea por todos sus costados el valle de Portilla de la Reina cambió drasticamente aquel 18 de agosto de 2025 que ya quedará grabado en la retina de los allí presentes. En cuestión de minutos, el paisaje, cercado por un humo incesante, pasó al negro puro de las cenizas que indicaban el desastre vivido.

En los días previos a la catástrofe natural, según recoge el Diario Montañés, las vacas charolesas de la familia los Floranes, llegada desde Los Llanos, en Cantabria, pastaban con la tranquilidad de un típico mes de agosto en los puertos de montaña, como viene siendo tradición en cada época estival desde hace décadas, utilizando la trashumancia como parte de su rutina.

Horas críticas contra el fuego

Sin embargo, en apenas un par de horas, el silencio del lugar quedó solapado por el crujido del fuego devorando con todo lo que se ponía a su paso, entre lo que se encontraba en la finca cedida en Galizano. Tras dos semanas desde lo sucedido, aún siguen tratando de reconstruirla.

Alfonso Floranes, curtido en mil batallas por los montes en sus veranos dedicados a la trashumancia, reconoció que «al principio pensamos que era poca cosa, que lo apagarían rápido». Pero, aquel 18 de agosto, no fue un día más. Desde que la columna de humo se hizo notar en el paisaje, pronto supieron que no era un incendio más, pues el fuego avanzaba sin control.

Más allá de las 44 vacas que convivían pastando en el monte, la mayor preocupación principal era «no saber nada de los amigos que estaban allí arriba, intentando rescatarlas».

Un golpe tremendo

Ante este escenario Alfonso y su hija Paula subieron a toda prisa para poner a salvo al ganado. En aquel momento, la urgencia era la protagonista, pues apenas había tiempo para poner todo a salvo. Desde mover las reses a un valle vecino hasta buscar ayuda entre otros ganaderos, teniendo que improvisar entre medias refugios donde hubiera pasto a salvo de las llamas para su alimento. «Se suponía que estaban en lugar seguro, y de repente ya no lo estaban», resume el ganadero.

Los daños causados fueron importante: algunos acabaron cubiertos de ceniza, otros con heridas en las pezuñas e, incluso, algunos que no lograron sobrevivir.

La hija, de hecho todavía tiene marcada la escena en la retina, recalcando la preocupación del momento por «los siete amigos ganaderos que faltaban». «Hasta que no supimos que estaban bien, no pensamos en otra cosa», admite. «Y después, mirar aquellos valles arrasados fue un golpe tremendo. No quedaba nada», suspira su padre.

La experiencia pasada en otro incendio no sirvió en exce4so, pues, en aquel momento, el fuego sí dio margen de reacción. Este mes de agosto, a diferencia de ello, «estuvo demasiuado cerca».

Centrando la mirada en el futuro e intentando que no vuelva a suceder algo similar, Alfonso admite que, «Si seguimos abandonando los montes, llenándose de maleza, cada veinte años veremos otra catástrofe como esta»

En total, el incendio ha dejado más de 8.000 hectáreas calcinadas en Portilla de la Reina, según datos de la Junta de Castilla y León. Un territorio que, tras las llamas, ha pasado a ser casi irreconocible y tardará años en recuperar su fisonomía. «Ves la maleza seca, intuyes que puede pasar, pero nunca crees que te toque. Hasta que pasa», sigue.

Vuelta a empezar

Ahora, una vez lograda la supervivencia de gran parte de su ganado y tras la imposibilidad de regresar a casa con las reses en pleno verano, han encontrado una salida gracias a la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria.

La finca pública de La Jaya, en Guriezo -Cantabria-, estaba vacía y se ha convertido en su refugio. Allí llegaron el 1 de septiembre las 44 vacas de los Floranes, agotadas pero vivas. Algunas todavía muestran heridas en las patas, pero pastan tranquilas y recuperan fuerzas. «Aquí están bien, tienen agua y pasto. Estamos muy agradecidos, desde el minuto cero no nos ha faltado nada», cuenta el padre con gratitud.

