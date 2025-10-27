Dos terremotos sacuden León durante el fin de semana Los movimientos sísimicos tuvieron lugar en la madrugada del sábado y en la tarde de este mismo día en zonas muy dispares de la provincia leonesa

Uno de los terremotos se registró en la comarca de La Valdería.

Dani González León Lunes, 27 de octubre 2025, 11:37

Dos terremotos han sacudido a la provincia de León durante este pasado fin de semana, según los datos facilitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El primero de ellos, que fue también el más importante, tuvo lugar en la madrugada del sábado, en torno a las 4:13 horas del pasado 25 de octubre, en el entorno de la comarca de La Valdería.

El movimiento se registró en un punto al noreste de Morla de La Valdería con una magnitaud de 2,4 y a una profundidad de cuatro kilómetros.

En el norte de la provincia

El segundo de ellos se registró ya en la medianoche de domingo, minutos después de las 00:00 horas, en las cercanías de la localidad de Villapujín, en la comarca de la Omaña, con una intensidad 1,6 y registrado sin apenas profundidad.

A ellos hay que sumar un movimiento sísmico registrado en la frontera entre Asturias y León, cerca de la AP-66, que se dio en la tarde de este domingo, a las 18:43 horas, a un kilómetro de profundidad y con una magnitud de 2,4.