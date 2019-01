La Diputación decidirá este viernes si abre Leitariegos por primera vez en la temporada de esquí Telesillas en la Estación de Laciana-Leitariegos. / ICAL Las previsiones meteorológicas apuntan a nevadas durante este fin de semana, que podrían invitar a abrir las puertas de la estación invernal | La institución provincial apuntó a finales del pasado año que las pérdidas podrían llegar al 20% NACHO BARRIO León Jueves, 17 enero 2019, 18:04

Si en las próximas horas el cielo cumple, la Estación de Esquí de Laciana-Leitariegos podría abrir sus pistas por primera vez en toda la temporada. Eso sí, que nieve es condición imprescindible, porque con lo que hay en las pistas fruto de los cañones, no da.

«Toca esperar a que caiga una buena nevada y a que el clima después sea agradable, porque no solo es contar con nieve, sino que el tiempo anime a acercarse a las estaciones», comenta el diputado responsable del área, Miguel Ángel del Ejido.

Sea como fuere, y teniendo en cuenta la pérdida que estimó la Diputación a finales de año (cercana al 20% al no abrir ninguna de las dos estaciones en todo diciembre), el diputado no avanzó cuántos visitantes esperan las estaciones leonesas ni cuánto se aspira ingresar. «No sabemos a ciencia cierta cuándo abriremos Leitariegos, por lo que no nos atrevemos a hacer una estimación», explicaba Miguel Ángel del Ejido.

Como se recordará, la Diputación de León abrió este pasado miércoles la temporada de esquí en la Estación Invernal de San Isidro, ya que durante los últimos días se han dado las condiciones meteorológicas necesarias para poder fabricar nieve artificial. Así, desde el 16 de enero, los usuarios pueden disfrutar de las cintas de debutantes en la zona de Cebolledo.