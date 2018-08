El 80% del cultivo de tomates pendiente de recogida en Mansilla de las Mulas «se evapora» con la granizada Imagen de los daños en el cultivo del tomate en Mansilla de las Mulas. / DAVID RODRÍGUEZ No solo los tomates han sufrido daños, muchas hortalizas también han quedado arrasadas tras el temporal del pasado lunes ÁLVAREZ IBÁN, C. LEÓIN Miércoles, 29 agosto 2018, 14:49

Una catástrofe. Eso es lo que ha vivido la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas en la pasada jornada de este lunes, donde el granizo sembró «pánico» en los cultivos del tomate con pedriscos del tamaño superior a canicas, arrasando los coloridos campos.

Dicen que «después de la tormenta siempre llega la calma», pero no siempre ocurre así. Y si no que se lo pregunten a los lugareños y a los agricultores de las zonas de la localidad de Mansilla y los pueblos anexos, que han perdido el 80% de sus campos de cultivo del tomate, desde los más rojos y maduros hasta los más verdes.

El sol se fugó dejando paso a los nubarrones que devastaron los terrenos de plantaciones, y es que no solo los tomates han sufrido daños, si no que muchas hortalizas como los puerros, cebollas y pimientos han quedado damnificados totalmente, según ha señalado Álvaro Miguélez, secretario de la promotora D.O. de tomates de Mansilla de las Mulas.

Asimismo, el granizado ha dejado estragos en los tomates que venían de fuera de Mansilla, donde «ya no queda nada absolutamente». Con estas palabras Francisco García, de Hortalizas García, ha señalado que «solamente quedan los tomates que estaban cubiertos bajo plástico o en el invernadero, del resto ya no hay rastro tras el desastroso temporal».

La XXIX Feria del tomate deja «sed de tomates»

Tras la celebración de la XXIX Feria del tomate el pasado fin de semana, con un cultivo de 60.000 kilos de tomates, se vendieron 9.000 kilos vendidos en total, de los cuáles 2.000 kilos de tomates proceden de Mansilla de las Mulas. Aunque no se han cumplido con las cifras previstas de venta, los agricultores esperan que el próximo año en la feria se pueda realizar una jornada intensa, por la mañana y por la tarde, con el objetivo de superar cifras de venta.