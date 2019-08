UPL critica la «ocurrencia» de Igea de fusionar municipios Los leonesistas también piden al PSOE que «ni siquiera se siente a negociar» esta propuesta con Ciudadanos LEONOTICIAS León Jueves, 29 agosto 2019, 14:14

El procurador leonesista en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, acompañado por el concejal de UPL en mencionada localidad, David González Sierra, el alcalde de Crémenes, Angel Alonso Tornero, y el concejal de UPL en Burón, Salvador Alonso Fernández, ha «cargado las tintas» contra las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

El vicepresidente de la Junta propuso en su visita a Riaño «llegar a un acuerdo con la ordenación del territorio y fusionar municipios», como una «idea innovadora».

«Esto solo demuestran su falta de conocimiento del territorio, pues si lo que está planteando es por ejemplo la fusión de Posada de Valdeón con Riaño, que se encuentran a 35 kilómetros, no sabe de lo que está hablando, por eso le pedimos al señor Igea que no venga a Riaño a lanzar ocurrencias que no tienen ningún sentido y le instamos a que salga de los despachos de Madrid y Valladolid y conozca de primera mano las necesidades reales del mundo local y municipal», criticó Santos.

Lo que realmente es necesario, según UPL, es «fortalecer» mancomunidades y servicios, «esta es la realidad que necesitan los pueblos y los municipios, y no ocurrencias», por eso los leonesistas anuncian que «no cuente con UPL para hacer este tipo de políticas que sólo van en contra de nuestros pueblos».

Igualmente han lanzado un aviso al PSOE: «Esperamos que no se sienten ni siquiera a hablar de estas ocurrencias porque no tendría ningún sentido si lo que pretendemos es fortalecer las diputaciones».