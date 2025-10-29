Conferencias, salidas a buscar setas y una gran exposición: León celebra su Semana Micológica Del 3 al 9 de noviembre la Asociación Micológica San Jorge celebra la 51 edición de una semana fundamental para los amantes de las setas

Conferencias, exposiciones y una excursión para la recolecta de setas son los platos fuertes de la edición número 51 de la Semana Micológica de León, organizada por la Asociación Micológica Leonesa San Jorge con la colaboración del Ayuntamiento de la capital y la Diputación de León.

El objetivo principal de esta cita es contribuir a la promoción del estudio y la divulgación de la micología a toda la sociedad leonesa y para ello la Asociación ha programado diversas actividades tratando de contemplar varios aspectos del mundo de las setas.

Este año parte de la programación y la seta del año están dedicadas a dar visibilidad a la gran tragedia ambiental que sufrió la provincia este verano con los incendios. De este modo la asociación quiere dar a conocer la importancia que las especies pirófilas, que crecen sobre restos quemados, y otros hongos tienen en la recuperación de los ecosistemas tras los incendios.

Las jornadas comenzarán el próximo lunes, 3 de noviembre, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León, con la conferencia 'Incendios y micorrizas: los hongos y su importancia para los bosques', a cargo del reconocido micólogo leonés Juan Antonio Sánchez Rodríguez, y se clausurará el domingo 9 con una gran exposición micológica, en el Palacio de los Guzmanes, con setas recolectadas en los días anteriores.

Conferencias de expertos y proyecciones

Después de la conferencia inaugural, continúa la semana con la conferencia, el martes 4 de noviembre, del doctor Timoteo Cámara del Servicio de Medicina Interna del Hospital de León 'Micetismos. Intoxicaciones por setas y su tratamiento'. El jueves 6 de noviembre será el turno de Jesús Martínez de la Hera, presidente de la Asociación Micológica Montaña Palentina que impartirá la charla 'Propiedades organolépticas de las setas', mientras que la última conferencia será el viernes 7 a cargo del gran micólogo Borja Rodríguez de Francisco, Doctor en Bioquímica y Biología Estructural por la Universidad de la Sorbona y el Instituto Pasteur, Miembro de la Sociedad Micológica de Madrid y Secretario de la SIM (Sociedad Ibérica de Micología), que hablará sobre '¿Qué investigan los micólogos que no son taxónomos?'.

Todas las conferencias comenzarán a las 20:00 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León, en la Calle Ordoño II.

El miércoles 5 de noviembre a las 20:00 horas la Asociación ha programado la proyección de un capítulo del conocido programa de Castilla y León Televisión 'Naturaleza Viva'. Este capítulo titulado 'Refosetas: la reforestación de la Sierra de la Culebra con setas' explica el proyecto que bajo el nombre de Refosetas pretende ayudar a la reforestación de la superficie quemada con una técnica innovadora: utilizando los micelios que habían sobrevivido al incendio. La proyección también será en el Ayuntamiento de León, tiene una duración de 40 minutos y está recomendado para todos los públicos.

Una gran exposición micológica en los Guzmanes

El viernes 7 de noviembre se realizará una salida para recolectar las especies de la exposición del domingo tratando de repartirse los asistentes entre diferentes hábitats, en función de las condiciones climatológicas y el estado de los hábitats a visitar.

Y el sábado 8 también se saldrá para recolectar especies para la exposición del domingo esta vez a Almanza con el objetivo de apoyar a una de las zonas afectadas por los incendios de este verano.

Con las especies recolectadas en estas salidas se montará la exposición que se podrá ver en el patio del Palacio de los Guzmanes, el domingo 9 desde las 11:00 horas.

La Asociación decana de Castilla y León

La asociación fue fundada en 1974, lo que la convierte en la más antigua de Castilla y León, y fue galardonada con la Medalla de Oro del Ayuntamiento de León. Mantiene abiertas sus puertas a todos los aficionados, socios o no, para tratar de identificar las setas recolectadas y evitar intoxicaciones.

Entre sus principales fines destaca el asesoramiento sobre el mundo de la micología desde el conocimiento general hasta el científico. La asociación dispone también de un servicio gratuito de identificación de especies, los lunes por la tarde, para mejor el conocimiento sobre las setas y con el fin de evitar intoxicaciones. También programa excursiones micológicas, charlas y proyecciones de vídeos de trasfondo micológico.