El Comité de Lucha contra Incendios Forestales celebra en León su jornada técnica de análisis de la campaña de incendios El encuentro busca impulsar la coordinación interinstitucional y fortalecer las estrategias de prevención y gestión forestal de cara a futuras campañas

Leonoticias León Martes, 28 de octubre 2025, 12:29

Los miembros del Comité de Lucha contra Incendios Forestales se reúnen esta semana en el Centro de Defensa contra el Fuego de León, en el marco de las jornadas técnicas de análisis de los incendios forestales ocurridos durante la campaña de incendios en el mes de agosto.

Las sesiones comenzaron, cuando se desarrolló la sesión técnica de análisis, en la que se revisaron los principales puntos fuertes y las áreas de mejora detectadas en los episodios de los recientes incendios, así como las medidas necesarias para reforzar la eficacia de las operaciones conjuntas.

Este martes tiene lugar la reunión plenaria del CLIF y una sesión conjunta con el Comité Forestal Español, en la que se abordarán temas relacionados con la gestión forestal y la prevención de incendios, mientras que los participantes harán mañana una visita de campo y el jueves se celebrará la sesión del Comité Forestal Español.

En el encuentro participan representantes de todas las comunidades autónomas, tanto de forma presencial como telemática, junto con miembros de la Unidad Militar de Emergencias, el 43 Grupo del Ejército del Aire, la Agencia Estatal de Meteorología, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y el Seprona, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por medio del Área de Defensa contra Incendios Forestales, y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

El objetivo principal de estas jornadas es reflexionar y analizar la campaña de incendios forestales de 2025, impulsar la coordinación interinstitucional y fortalecer las estrategias de prevención y gestión forestal de cara a futuras campañas.