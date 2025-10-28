leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Comité de Lucha contra Incendios Forestales celebra en León su jornada técnica de análisis de la campaña de incendios

El encuentro busca impulsar la coordinación interinstitucional y fortalecer las estrategias de prevención y gestión forestal de cara a futuras campañas

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 28 de octubre 2025, 12:29

Comenta

Los miembros del Comité de Lucha contra Incendios Forestales se reúnen esta semana en el Centro de Defensa contra el Fuego de León, en el marco de las jornadas técnicas de análisis de los incendios forestales ocurridos durante la campaña de incendios en el mes de agosto.

Las sesiones comenzaron, cuando se desarrolló la sesión técnica de análisis, en la que se revisaron los principales puntos fuertes y las áreas de mejora detectadas en los episodios de los recientes incendios, así como las medidas necesarias para reforzar la eficacia de las operaciones conjuntas.

Este martes tiene lugar la reunión plenaria del CLIF y una sesión conjunta con el Comité Forestal Español, en la que se abordarán temas relacionados con la gestión forestal y la prevención de incendios, mientras que los participantes harán mañana una visita de campo y el jueves se celebrará la sesión del Comité Forestal Español.

En el encuentro participan representantes de todas las comunidades autónomas, tanto de forma presencial como telemática, junto con miembros de la Unidad Militar de Emergencias, el 43 Grupo del Ejército del Aire, la Agencia Estatal de Meteorología, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y el Seprona, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por medio del Área de Defensa contra Incendios Forestales, y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

El objetivo principal de estas jornadas es reflexionar y analizar la campaña de incendios forestales de 2025, impulsar la coordinación interinstitucional y fortalecer las estrategias de prevención y gestión forestal de cara a futuras campañas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El ceda el paso más inútil de León
  2. 2 La Base Aérea de León busca quién gestione su bar por 0 euros
  3. 3 Dos terremotos sacuden León durante el fin de semana
  4. 4 Diez afirma que Martínez «no entiende nada» y lamenta su «desprecio» a León
  5. 5 El emotivo rescate de Bomberos de León a una perra que cayó a una bodega: «Más buena no puede ser»
  6. 6 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en León en 1987
  7. 7 Reabierta la autopista entre León y Asturias tras el corte por el vuelco de un camión
  8. 8 La batalla por alquilar en León: «Los pisos no duran ni un día y a veces ni llegan a publicitarse»
  9. 9 Los quioscos de la Pícara y San Marcos volverán a la vida
  10. 10 Denuncian un presunto uso indebido del coche oficial y «trato vejatorio» del jefe de la comisaría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Comité de Lucha contra Incendios Forestales celebra en León su jornada técnica de análisis de la campaña de incendios

El Comité de Lucha contra Incendios Forestales celebra en León su jornada técnica de análisis de la campaña de incendios