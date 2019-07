El TSJ de Castilla y León ratifica que Mieres no tiene competencias en Pinos Imagen del Puerto Pinos. El Tribunal rechaza los recursos de Mieres y la Junta de Castilla y León confirmando que el municipio asturiano no tiene capacidad legal para prestar servicios en León LEONOTICIAS León Viernes, 19 julio 2019, 19:54

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado los argumentos de la sentencia del Juzgado número 3 de León que ha confirmado que el municipio asturiano no tiene capacidad legal para prestar servicios en la provincia de León.

La sentencia del TSJ es muy dura con el Ayuntamiento de Mieres, rechazando todos y cada uno de sus argumentos de forma categórica, tanto los procesales como los de fondo, ya que incluso llegó a acusar al Magistrado del número 3 de León de parcialidad.

La sentencia señala que el Ayuntamiento de Mieres no puede ejercer sus competencias fuera de su término municipal, ni siquiera haciéndose pasar por «un particular». De este modo, confirma que un ayuntamiento asturiano no puede prestar «servicios públicos» ganaderos a sus vecinos en la provincia de León ni tampoco podrá realizar «actividades económicas» como un particular, ya que tras la Ley Montoro se estableció que las competencias ganaderas no están entre las decisiones propias de los municipios.

Desde la Asociación Montaña de Babia y Luna manifiestan una «enorme satisfacción» ante la sentencia del TSJ, ya que supone que se reconozca plenamente los argumentos que viene defendiendo desde hace más de 13 años, y que esencialmente significa que el Ayuntamiento de Mieres no puede desplegar sus competencias y su actividad en Babia.

Puerto de Pinos

Además, la Asociación exige que todas las Administraciones de Castilla y León cumplan la ley y las sentencias y, como prometieron en 2006, que se apruebe un proyecto regional que sirva para expropiar los montes del Puerto de Pinos, y acabar así «con la ilegalidad de la presencia de Mieres en Babia».

La asociación hace un llamamiento al presidente de la Diputación de León, al Consejero de Fomento y Medio Ambiente y al Alcalde de San Emiliano para que entre todos conviertan «el Puerto de Pinos en motor del desarrollo de la Montaña de León, y no en una vergonzante colonización de la administración asturiana».

Por último, señalan que «al igual que la Diputación es titular del Puerto de San Isidro y de Laciana-Leitariegos, debe promover la expropiación del Puerto de Pinos» para fomentar la ganadería de montaña en Babia y Luna y el uso sostenible y la investigación de los recursos naturales de la zona.