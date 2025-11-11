leonoticias - Noticias de León y provincia

Imágenes publicadas en el anuncio. L.N

La casa con patio en un pueblo leonés que se vende por solo 10.000 euros en Wallapop

El anuncio, publicado en la popular plataforma de compraventa, ha sorprendido a los usuarios por su precio

Lucía Gutiérrez

León

Martes, 11 de noviembre 2025, 08:02

Cada vez son más los usuarios que se suman a la tendencia de vender sus viviendas a través de plataformas digitales, aunque Wallapop no suele ser el canal más habitual para este tipo de operaciones. La aplicación, conocida sobre todo por la compraventa de coches de segunda mano, ropa o artículos sin uso, acumula millones de usuarios en toda la provincia, pero no suele destacar por la presencia de anuncios inmobiliarios.

Por eso, este anuncio ha llamado especialmente la atención de los usuarios.

Bajo el título «Casa para reformar», se ofrece una vivienda en venta por tan solo 10.000 euros. La casa cuenta con cochera y patio, y el anuncio deja claro que necesita una reforma integral.

Una oportunidad a pocos kilómetros de todos los servicios

El inmueble está ubicado en el valle leonés de Omaña, dentro del municipio de Soto y Amío, en el centro del pueblo, lo que facilita el acceso a servicios básicos situados en localidades cercanas como Riello o La Magdalena.

Una oportunidad asequible que, pese a su estado, ha despertado el interés de quienes buscan una segunda residencia rural o una vivienda económica en plena montaña leonesa.

