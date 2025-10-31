leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una de las reuniones, con el ayuntamiento de Ardón, del delegado de la Junta en León. JCyL

Una carretera, un centro social y transporte a la demanda: las peticiones de tres pueblos de León a la Junta

El delegado territorial de la Junta en León ha recibido a los alcaldes de Igüeña, Ardón y Prioro para abordar temas de interés común en los municipios

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:10

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, se ha reunido con el alcalde de Igüeña, Alider Presa, quien le ha presentado el proyecto para construir un centro social para personas mayores, especializado en silicosis, dado el pasado minero de la zona. El objetivo es buscar colaboración en diferentes administraciones para ejecutar un espacio que de servicio al ayuntamiento y su entorno, posibilitando la presencia de las personas mayores en el territorio y generando empleo de calidad.

Diego ha estado acompañado del gerente de Servicios Sociales, Juan Antonio Orozco, y se han comprometido a estudiar el proyecto y trasladarlo a la Consejería de Familia para ver la posibilidad de colaboración.

Por otra parte, Diego, acompañado por el gerente del Sacyl de León, Francisco Abruña; y la gerente de Atención Primaria, Charo Viloria, ha recibido a la alcaldesa de Ardón, Mónica Marne. Han abordado la posibilidad de trasportar a demanda a los vecinos del municipio cuando el médico del centro de salud les cite para atenderles.

También se ha reunido con el alcalde de Prioro, Manuel Herrero, para tratar la mejora de las comunicaciones en el ayuntamiento. El delegado le ha trasladado que en el proyecto de presupuestos de la Administración Autonómica para el 2026, la Consejería de la Movilidad tiene previsto llevar a cabo la rehabilitación del firme en la LE-234 entre Prioro y el Puerto del Pando, con una inversión prevista de 800.000 euros.

