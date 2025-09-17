leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del pueblo del reto de esta semana. Sandra Santos

La capital textil de tradición artesanal, la solución a ¿En qué pueblo de León estoy?

Llega la solución del segundo reto de ¿En qué pueblo de León estoy?

I. Santos

I. Santos

León

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:23

¿Serías capaz de descubrir en qué pueblo de la provincia de León estamos en 45 segundos? Con este reto os proponíamos un divertido juego para descubrir los pueblos de la provincia cada lunes.

Muchos han sido los comentarios que han dado con la solución de esta impresionante villa con mucha historia y patrimonio por descubrir. ¿Ya sabes cuál es? Os dejamos la última pista y es que la localidad es la capital textil de tradición artesanal de la provincial leonesa.

«En plena Maragatería se encuentra escondida, como tímida, la localidad de Val de San Lorenzo, capital textil de tradición artesanal por antonomasia y que hoy en día, en un nuevo milenio, reclama el merecido protagonismo que una vez tuvo». Con estas palabras definen en el propio Ayuntamiento la localidad del Val de San Lorenzo, protagonista de esta sección de Leonoticias que pretende acercar la belleza de nuestros pueblos y darles a conocer entre los lectores.

Val de San Lorenzo es una de las localidades de la comarca de Maragatería que cuenta con una población de 497 habitantes según el censo del Instituto Nacional de Estadística.

Una de las localidades de la provincia donde más se han conservado las tradiciones populares y folclóricas que caracterizan esta comarca. De hecho, su fiesta principal que se celebra el primer domingo de septiembre, La Carballeda, está declarada de interés turístico regional.

Otra característica importante de esta localidad es la artesanía de paños, mantas y demás prendas realizadas en pura lana virgen. Y es que el Val de San Lorenzo es conocido por la excelente calidad de las mantas que se elaboraban en talleres artesanos desde el siglo XIX, recibe cada años a centenares de visitantes en el Centro de Interpretación Textil La Comunal y en el Batán Museo. El patrimonio industrial que se conserva en el pueblo es uno de los más significativos del noroeste, y atrae cada año a visitantes de toda España y de otros países.

Te puede interesar

