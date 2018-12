El 'Cante de las minas' suena en el MSM La ganadora de la Lámpara Minera 2018 actuará en el museo el próximo día 29 de diciembre, a las 19:00 horas LEONOTICIAS León Miércoles, 26 diciembre 2018, 10:50

El sábado 29, a las 19:00 horas, actuará en el museo la cantaora María José Carrasco, ganadora de la Lámpara Minera en el Cante de las Minas de la Unión (Murcia) 2018, el premio más importante de flamenco a nivel internacional.

María José nace en el flamenquísimo pueblo de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), y es ahí donde se forma como cantaora, en el seno de una familia aficionada al flamenco y con buenas dotes para el cante.

Es una artista plena de compás y de dominio de los cantes festeros, por lo que es reclamada con bastante asiduidad por las peñas flamencas no solo sevillanas sino, fundamentalmente gaditanas, lo que da idea de su capacidad expresiva en esa clase de cantes. No obstante, María José es una gran dominadora de cantes como la solea, seguirrilla etc., que ella dota de un color especial, aunque basándose en maestros como Mairena, su referencia siempre, Fernanda de Utrera, El mellizo o Aurelio.

La artista ya había sido finalista en los años 2004, 2005 y 2006, aunque no ha sido hasta 2018 cuando ha alcanzado la Lámpara minera.

A lo largo de su carrera ha compartido escenario con artistas de la talla de José

Mercé, Chano Lobato, El Pele, Pepe de Lucía, la Paquera de Jerez o Curro Malena entre otros.

La entrada general es de 5 euros, 3 euros para los Amigos MSM.(Plazas limitadas).