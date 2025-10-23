Una borrasca que irá a más... y que podría dejar nieve en la montaña leonesa La cota de nieve caerá en las últimas horas del domingo después de un sábado en el que se esperan lluvias generalizadas en la provincia

Dani González León Jueves, 23 de octubre 2025, 13:20 Comenta Compartir

La caída de temperaturas en la provincia de León se ha hecho palpable este jueves, con unas primeras horas del día más 'frescas' que en las últimas jornadas.

Pero este cambio meteorológico irá a más hasta culminar con un fin de semana lleno de inclemencias y que podría dejar nieve en las montañas leonesas en las últimas horas del domingo.

Así se desprende de la predicción meteorología de MeteoRed y Aemet, que señalan un descenso de las temperaturas que dejará valores negativos durante las próximas noches en la provincia.

Este descenso de temperaturas se verá acompañado, en la tarde y noche del domingo, de un descenso de la cota de nieve que en la cordillera Cantábrica leonesa podría caer hasta los 1.600 metros de altitud, pudiendo atisbarse así nevadas en algunas localidades altas de la provincia y en distintos pasos de montaña.

Esta no sería la primera nevada del otoño, puesto que en el cambio de estación ya se pudieron ver algunas cumbres teñidas de blanco en la vertiente leonesa de los Picos de Europa.

La predicción también señala que el sábado se esperan lluvias en buena parte de la provincia, con una alta probabilidad de darse, especialmente en zonas montañosas del norte de la geografía leonesa.

Toda esta inestabilidad concluirá, a priori, el lunes, cuando volverán los cielos despejados pero, eso sí, con el cambio de hora ya asentado, puesto que se realizará en la madrugada del sábado al domingo.