«Con aviso de tormenta nunca hay que ir a Picos de Europa, es peligroso», advierten desde la Federación de Montaña Rescate del Greim en Picos de Europa. / Guardia Civil Los especialistas creen que los scouts fueron víctimas de «una falta de previsión» y aseguran que «hay que descartar la excursión si hay aviso de tormenta porque si no te cae lluvia en Picos te vas a encontrar con la niebla» RAMÓN MÚÑIZ León Jueves, 25 julio 2019, 10:28

El rescate de los 21 scouts y cuatro monitores durante la noche en Picos de Europa deja varias lecciones que la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (Fempa) insiste en tener en cuenta.

«Con aviso de tormenta nunca hay que ir, es peligroso», subraya Antonio Alba, vicepresidente del colectivo. «Nosotros mismos teníamos una excursión programada, pero con el calor a lo bestia que hacía meterse es una temeridad; vale más organizar una ruta alternativa o ir a la playa», apuntó.

En la Federación sospechan que el grupo fue víctima de «una falta de previsión», provocada por la confianza en los mapas con los que han visto trabajar a este tipo de excursionistas. «Sí, los mapas son útiles, pero si vas con críos debes conocer la ruta antes; en la que se metieron, entre Vega de Ario y la canal de Culiembro no hay señalización. Es muy guapa pero tiene dificultad», explica.

Para evitar este tipo de sustos, la Fempa explica que antes de lanzarse a la montaña «hay que consultar siempre la previsión meteorológica, y descartar la excursión si hay aviso de tormenta porque si no te cae lluvia en Picos te vas a encontrar con la niebla». Caso de verse en esa situación «no pasa nada por no avanzar. Es mejor quedarse parado, no pasa nada por aguardar a que mejore la situación».

En la Fempa insisten en la conveniencia de «conocer la ruta o ir con alguien que la conozca», y aconsejan tener descargado el itinerario en un dispositivo con GPS, sin darlo todo por resuelto con ellos. «Como con los mapas, viene bien, aunque a veces la ruta la ha marcado un montañero experimentado y te lleva hasta una pared», desgrana Alba.