Aprobadas las ayudas por 40.145 euros para 15 agricultores y ganaderos afectados por los incendios La Junta concede otro paquete de 516 ayudas de 500 euros para familias desalojadas por los incendios

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó la concesión de una ayuda a 15 ganaderos y agricultores no profesionales afectados por los grandes incendios de este verano por un montante total de 40.145 euros. La subvención compensa las pérdidas de producción agrícola y tiene la finalidad de proteger la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo en las zonas afectadas, proteger el tejido productivo y recuperar lo antes posible la actividad económica.

Los beneficiarios son 14 agricultores o ganaderos que declararon superficie de pastos quemada y un agricultor que comunicó superficie de cultivos herbáceos quemada. Desde el primer acuerdo del Consejo de Gobierno para atender a los afectados por los incendios, el pasado 28 de agosto, e incluida la resolución de hoy, la Junta ha aprobado 731 expedientes de ayuda para agricultores y ganaderos por un conjunto de 3,85 millones de euros.

Asimismo, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, recordaron que los agricultores, ganaderos y apicultores afectados por los incendios podrán solicitar hasta mañana viernes 31 de octubre las ayudas relativas a sufragar reparaciones en instalaciones agrarias y compensar la pérdida de pastos.

También concluye el mismo día la ayuda dirigida a aquellos municipios interesados en la construcción de balsas comunitarias destinadas al abastecimiento de agua para explotaciones de ganadería extensiva, así como para la conservación y protección de su entorno.

Ayudas para las familias desalojadas

La Junta de Castilla y León concedió otro paquete de 516 ayudas de 500 euros para familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios. Esta medida, a la que se han destinado ya 1.434.000 euros para un total de 2.868 familias está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

La ayuda, para la que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades informó de un gasto de 258.000 euros en subvenciones directas, se concederá si se trata de una unidad familiar empadronada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León o si el beneficiario es un propietario de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León.

También se concederá si la unidad familiar que haya sido desalojada de la localidad por un incendio en Castilla y León y, no encontrándose en ninguno de los dos supuestos anteriores, esté emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad.

Los tres supuestos se refieren, según detallaron desdela Junta, a localidades que se han evacuado con motivo de los incendios forestales y así se ha determinado por las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.