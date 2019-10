Amigo (Cs): «Vamos a crear un Consejo Autonómico para impulsar el Plan por la Ciencia de Castilla y León» La portavoz en Cortes presenta una PNL en la que insta al Gobierno a que mantenga el orden constitucional y la convivencia en Cataluña LEONOTICIAS León Jueves, 3 octubre 2019, 14:37

La portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, ha anunciado que su formación impulsará la creación de un Consejo Autonómico por la Ciencia y desarrollar así el Plan Autonómico que se aprobó en el parlamento regional por unanimidad.

Amigo ha explicado que este Consejo lo liderará la consejería de Economía y Hacienda, con la participación de las de Empleo e Industria y Educación, para crear un canal de participación de científicos reconocidos, centros de investigación, universidades y agentes de la sociedad civil que trabajen en el I+D+i.

La procuradora ha señalado que este sistema «es más participativo y que ya funciona en otras comunidades» y ha mostrado su sorpresa por la propuesta del PSOE para poner en marcha una Comisión No Permanente para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, que desde Cs han rechazado porque «una comisión no es el órgano ideal para la participación al estar cerrado a la sociedad civil». El propio informe de los letrados de la Cámara cuestionan el fondo y la forma de esta iniciativa al no aludir a la tarea concreta que se va a tratar y al contar con un titular erróneo.

Por otra parte, la formación naranja ha presentado una PNL en relación a la vuelta de la legalidad en Cataluña. En ella, insta al Gobierno que adopte medidas urgentes para garantizar el orden constitucional, la seguridad y la convivencia en Cataluña, al mismo tiempo que se preservan los derechos y libertades civiles de los catalanes.

«Es un tema muy importante para todos los españoles. La situación en Cataluña es muy grave, en la que un gobernante llama a los CDR y a los comandos a 'apretar', algunos de ellos detenidos por la Guardia Civil. Todos somos españoles y nos tenemos que acostumbrar a que una cámara como esta puede dejar claro al Gobierno que todas las administraciones mantengan el orden constitucional y la convivencia», ha asegurado.