La CHD amenaza con cerrar el 'grifo' a los ganaderos del Torío por no respetar el cauce ecológico Protestas ante las máquinas de la CHD. / Sandra Santos Los presidentes de las presas de riego se plantan y evitan el paso de las máquinas que querían derribar el desvío de agua de Ruiforco este lunes, como ya hicieron en San Feliz, Villaverde y Palazuelo RUBÉN FARIÑAS Ruifoco de Torío Lunes, 27 agosto 2018, 13:44

Guerra abierta entre los ganaderos de la ribera del Torío y la Confederación Hidrográfica del Duero.

Los regantes se han plantado ante el paso de las máquinas que avanzaban a primera hora de este lunes con la intención de derribar la presa de Ruiforco, como ya hicieron la semana pasada en San Feliz, Villaverde y Palazuelo.

La medida radical de la CHD llega ante la falta de agua en la desembocadura del Torío en el Bernesga, a su paso por León capital, a pesar de que la cabeza del río cuenta con un alto cauce de más de 800 litros.

La tensión ha ido creciendo entre el guarda mayor y los ganaderos, quienes exigían que se mantuviera el riego de los pastos para evitar que el Torío se convierta en un área de secano más en la provincia de León.

Desde Confederación se defiende que se notificó la necesidad de dejar pasar el 50% del agua que bajaba del río y que esta medida se incumplía por parte de los regantes.

La actuación de los ganaderos ha permitido bloquear el conflicto y ganar tiempo para buscar un acuerdo entre las partes que permita mantener el cauce ecológico del Torío y que los pastos tengan el agua necesaria para soportar el invierno.

«Han llegado de repente y nos dicen que todo el agua al río»

Rosa María Alonso, secretaria de la comunidad, ha recordado que el riego debe ser a manta en la pradería y recuerda que en agosto el Torío siempre se seca. «Han llegado de repente y nos dicen que todo el agua debe ir para el río, ni un poco ni nada, para salvar el caudal ecológico de Europa y a los peces».

Los trabajadores de estas tierras entienden que la necesidad de regar los huertos de la Candamia no es comparable a sus obligaciones con los pastos, que son su fuente de riqueza, y por lo que pagan un seguro agrario y un canon a la Confederación.

Los presidentes de las presas se han reunido para evitar que las máquinas avanzasen y entre ellos se encontraba el diputado de En Común, Miguel Flecha, quien no entiende que la CHD quiera negociar «pero amenace con una máquina», ya que no puede llegar y dejar a pueblos, regantes y animales sin agua.

La CHD recuerda que se avisó a los regantes

«Si hay que regularlo y negociarlo, los ganaderos deben saber a qué se tienen que atener per no se puede venir de esta manera». El diputado critica que la Confederación se ocupe «bien poco» de limpiar los ríos y facilitar los cauces y no tienen problemas para venir con máquinas, tapar puertos «y dejar a la gente que se mueran de sed».

Desde el lado contrario, el guarda Felipe Carbajo recuerda que se avisó a la comunidad de regantes de que para evitar la sequía del río y la mortandad de los peces se dejara pasar el 50% del agua. Sin embargo, según asegura, esta medida se incumplió y por ello se ha procedido a revisar todos los módulos y presas que no tenían autorización y proceder a su derribo por ser una «obra ilegal en dominio público».