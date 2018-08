«Cuánto. Más allá del dinero» y «Lo cotidiano» triunfan ex-aequo en Luna de Cortos Fotograma del cortometraje «Cuánto. Más allá del dinero». La V edición del Festival de Cortometrajes del Órbigo baja el telón a una semana de más de 70 proyecciones, talleres, actividades y homenajes, con la gala de clausura, presentada por los actores Alba García y Mariano Venancio LEONOTICIAS Sábado, 4 agosto 2018, 21:35

El Festival 'Luna de Cortos' de Veguellina ha bajado este sábado el telón a toda una semana de proyecciones, actividades y homenajes, y lo hace dando a conocer el palmarés. Los grandes triunfadores ex-aequo del certamen, en la sección a concurso de Ficción, han sido 'Cuánto. Más allá del dinero', del realizador Kike Maíllo, y 'Lo Cotidiano', de David Lara. El ganador de la categoría de Cine Alternativo ha sido 'Bodegón 1', de Carmen Main. Asimismo, 'Cosecha 34', de Ricardo Alonso, ha sido el galardonado en la sección Rural, mediante jurado popular. También se han proclamado ganadores los cortometrajes 'Ainhoa', de Iván Sáinz-Pardo, y 'You and me and her and them', de Jon Branden, en las categorías de Castilla y León y Ciudad Invitada: Nueva York, respectivamente. Por otra parte, 'Tomasito', de Sergio Sarrión, se hizo con el premio al Mejor Guión. Juan Fernández ('La Lección') y Selica Torcal ('Ni una sola línea') ganaron el premio a la Mejor Interpretación. Por último, el Premio Manuela Cabero-Cineastas Comprometidos recayó en el documental 'Lunas de Nueva York', de Juan José Ponce.

Imagen de los miembros del jurado.

El jurado de Ficción estuvo compuesto por la actriz Azucena de la Fuente, el director y actor Ander Pardo, la periodista y fotógrafa Andrea Camacho, el actor Juan Jesús Valverde y el artista visual Pablo Useros. El jurado de la categoría de Alternativo lo formaron el director y productor Alexis Roitman y el periodista Sergio Jorge Cordero. Y los actores Inés Diago, Fermín Fernández y Javier Bermejo, y la periodista Ana Gaitero, hicieron lo propio en la sección Castilla y León.

Todos ellos destacaron el «gran nivel» de los trabajos presentados este año, no solo a nivel técnico, sino también en su faceta más creativa.

Premio Honorífico a Eulália Ramon

El festival 'Luna de Cortos' quiso reconocer, en su V edición, la trayectoria artística de la actriz Eulàlia Ramon, que el pasado viernes se subió al escenario a recoger su premio de la mano del galardonado de la pasada edición, Ginés García Millán. Ambos inauguraron, además, su placa en el 'Paseo de las Lunas' de la Plaza Elena Santiago de Veguellina.

Eulália Ramon y Ginés García Millán.

En su intervención, Ramon dedicó unas emotivas palabras al pueblo de Veguellina y al municipio en general, que «derrocha actividad y dedicación no solo al cine, sino a la cultura y al ocio en general». En este punto, remarcó que le gustaría poder contribuir a «recuperar la vida de los pueblos, que se están muriendo. Tenemos que hacer que vuelvan a cobrar vida». La galardonada también reconoció el valor de un premio a la trayectoria como el que le otorgó el festival, puesto que «te hace echar la vista atrás y tomar conciencia del trabajo que has hecho».