El alcalde de Sena de Luna niega un chantaje electoral e insta a Cs a ganar «en las urnas» Imagen del Ayuntamiento de Sena de Luna. El edil insta al representante de Cs a acudir a los juzgados si aprecia algún comportamiento ilegal y recuerda que siempre ha tenido el apoyo de sus vecinos LEONOTICIAS León Viernes, 3 mayo 2019, 14:27

El alcalde de la localidad leonesa de Sena de Luna, José Celestino García Suárez, ha negado por completo chantaje electoral instando a Cs a ganar «en las urnas»

En una carta remitida al candidato de Cs, Agustín Óscar Fernández Manceñido, le ha recordado que ésta es su «décima campaña como candidato del Partido Popular (llevando en la actualidad 36 años como Alcalde de Sena de Luna) y todos los vecinos saben cual ha sido mi forma de ser y actuar en todos los años que me han otorgado su confianza y los he representado como alcalde».

Igualmente advierte que nunca se ha comportado «de manera mafiosa o chulesca como él comenta amenazando a los vecinos. Quiero darles las gracias por todos los años que me han apoyado, he pedido su voto durante muchos años pero jamás con amenazas«.

Cita en las urnas

«El candidato de Ciudadanos debe saber que las Elecciones se ganan en las urnas y no con aseveraciones falaces carentes de toda verdad, y cuando se dicen estas cosas, hay que demostrarlas y si piensa que he cometido algún delito, presentar una denuncia en el Juzgado«, añade en su relato.

«Insistir en que en política no todo sirve y que no se puede mancillar el honor de una persona de esta forma, ofendiéndola de forma gratuita, y en la política y en la vida lo que cuenta es la forma de ser y de comportarse y he dado suficientes muestras de todo ello a lo largo de mi etapa laboral y política . Recordar que si ellos han ido a pedir el voto aún no estamos en campaña electoral«, también remarca en su escrito.

«Salvapatrias»

Por último José Celestino García Suárez ha asegurado «que si las declaraciones aparecidas en el citado artículo pudieran ser constitutivas de un delito contra el honor, de un delito de injurias o de calumnias, se tomarán las medidas judiciales oportunas».

«Para finalizar hablando de los salvapatrias que quieren limpiar la política de clientelismos, dedazos, enchufes y amenzas, decirles que este Alcalde nunca ha actuado de esa forma y que en política no todo vale. Recientemente hemos visto como el Partido de Ciudadanos ha actuado en las elecciones nacionales, recogiendo aquellos candidatos que no quieren en otros partidos ( llámese Partido Popular, Psoe …) y no se viene a la política para llenarla de basura sino a trabajar y a servir para que mejoren nuestros vecinos y pueblos. Por último el Partido Popular presenta candidaturas para el Ayuntamiento de Sena de Luna y para las ocho juntas vecinales«, concluye.