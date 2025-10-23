leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo del ayuntamiento de Sabero.

El alcalde del ayuntamiento de Sabero denuncia el «abandono» del grupo popular en las instituciones municipales

Desde el consistorio denuncian que el grupo de la oposición «no han planteado ninguna propuesta formal» en los plenos celebrados desde las últimas elecciones locales por parte de ninguno de los concejales populares

León

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:55

El alcalde de la localidad de Sabero, Juan Carlos Álvarez, como portavoz del equipo de gobierno, ha denunciado el «abandono» del Grupo Popular en las instituciones. «Ni uno solo de los concejales del Grupo Popular asistió al último Pleno municipal del Ayuntamiento de Sabero ni a la previa sesión informativa, dando lugar a la insólita imagen de un Salón de Plenos en el que solo comparecieron los miembros del equipo de gobierno, con la bancada popular totalmente vacía», indica.

Una queja que, según indica Álvarez, les recuerda a una situación vivida el pasado viernes 17 de octubre que «también se une al hecho de que en todo lo que llevamos de legislatura, el Grupo Popular de Sabero no ha formulado ni una sola moción para ser tratada en el Pleno, y lo que resulta aún más sorprendente, ni siquiera ha realizado una sola pregunta en estos más de dos años», denuncia.

Es por ello que denuncia que, desde el grupo de la oposición no han planteado ninguna propuesta formal en los plenos celebrados desde las últimas elecciones locales por parte de ninguno de los concejales populares.

Además han destacado que el portavoz lleva desde 1991 en el Ayuntamiento pero desde 2023 «no ha interpelado ni una sola vez al alcalde, ni en el turno de ruegos y preguntas, ni a través de una moción, y ni siquiera cuando el alcalde ha preguntado si los concejales populares querían hacer constar algo en el acta», finaliza.

