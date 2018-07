Maristas San José: 100 años de excelencia educativa en León

Hablar de Maristas es hablar de excelencia educativa. Sus resultados lo avalan, al igual que su amplia trayectoria a la que ha dado 'alas' un equipo docente altamente cualificado que incorpora metodologías innovadores de aprendizaje. Y lo es desde hace casi un siglo.

Cada día, 1.164 de alumnos cruzan las puertas del colegio Marista 'San José', un referente en el panorama educativo, que llegó a León en 1918 para sembrar la semilla de un proyecto educativo de excelencia, en permanente renovación pedagógica.

Cien años después, los valores tradicionales maristas -educación integral, el amor por trabajo bien hecho, el clima familiar, la identidad cristiana y la sensibilidad social- se combinan armónicamente con las pedagogías más innovadoras con el fin de desarrollar plenamente las capacidades personales.

El objetivo final, lograr que los alumnos adquieran las competencias y habilidades personales que necesitan para desarrollar una vida en plenitud: trabajo en equipo y cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, capacidad de hablar en público, destreza en el manejo de los idiomas, habilidades emocionales y tecnológicas, en un ambiente donde los mejores valores humanos puedan desarrollarse de forma natural.

Todo ello sin olvidar la excelencia académica que atestiguan los miles de exalumnos que han pasado por nuestras aulas.

Un modelo educativo para el siglo XXI

Marista San José se encuentra inmerso desde hace varios años en un proceso de actualización de los métodos de aprendizaje para mejorar y seguir haciendo una propuesta de calidad para la educación de los niños y jóvenes del siglo XXI.

Maristas ha renovado el modelo educativo siempre respetando la tradición educativa marista y con la innovación metodológica, el desarrollo de la espiritualidad y el compromiso con la construcción de un modelo de sociedad más justo, solidario y sostenible como ejes

Conscientes de que las nuevas tecnologías han generado un de cambios vertiginosos, en Maristas entienden el aprendizaje como un proceso que no termina nunca, educando personas con capacidad para el aprendizaje continuo, porque el futuro exige una preparación sólida, unos valores que no se pierden con el tiempo pero que saben adaptarse a cada persona y a cada modo de vida particular.

Las ocupaciones y trabajos tradicionales rápidamente dan lugar a otros para los que las metodologías educativas tradicionales no dan respuestas adecuadas. Este fenómeno ha llevado a la revisión del modelo educativo propio, de forma que respetando la tradición educativa marista, tiene como ejes principales la innovación metodológica, el desarrollo de la espiritualidad y el compromiso con la construcción de un modelo de sociedad más justo, solidario y sostenible. El objetivo es 'educar para ser', formando ciudadanos competentes que crezcan en experiencia interior y se sientan llamados a un compromiso personal con la sociedad en la que viven.

Apuesta por idiomas y nuevas tecnologías

El proyecto plurilingüe del colegio, con inglés y francés, se ha visto reforzado por la integración en los programas BIBE para infantil y PIPE en el resto de etapas, contando para su desarrollo con dos asistentes de conversación nativos en inglés.

El centro ha sido reconocido por la Junta de Castilla y León como centro bilingüe en inglés tanto en Primaria como en Secundario

Maristas ha sido reconocido por la Junta de Castilla y León como centro bilingüe en inglés tanto en Primaria como en Secundaria, lo que permite impulsar un aprendizaje de alta calidad, con los programas Trinity y Cambridge en lengua inglesa y DELF en francés. Además los alumnos pueden cursar el Bachillerato Dual Americano, una puerta más a su futuro.

Asimismo y conscientes del papel preponderante que han adquirido las tecnologías de la información y la comunidad, Maristas ha incorporado en Infantil la robótica como herramienta de desarrollo de las capacidades lógicas y en Primaria todos los profesores están dotados con pizarras digitales interactivas.

En las aulas de Secundaria, los alumnos desarrollan un aprendizaje a través de los ordenadores 'Chromebooks', con las herramientas de GSuite para educación y Microsoft Office. Contando con el reconocimiento TIC5 de la Junta de Castilla y León el proyecto Maristas.

Un colegio para todos

Pero 'Maristas' no olvida su esencia y no olvidan el objetivo con el que San Marcelino Champagnat fundó el centro, atendiendo las necesidades de todos los alumnos, especialmente los más necesitados, gracias a la labor del equipo de orientación y programas de refuerzo educativo que ayudan a que todos los alumnos alcancen sus metas.

Como colegio concertado, en las etapas de Infantil, Primaria y ESO tiene las puertas abiertas a todos los alumnos, independiente de las posibilidades de sus familias, para ofrecer una educación de calidad en un ambiente cálido y acogedor.