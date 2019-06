El colegio Divina Pastora se adscribe al proyecto Erasmus + Colegio Divina Pastora de León / Divina Pastora Los docentes del centro participarán durante los cursos 2019/20 y 2020/21 en distintos programas de intercambio e inmersiones lingüísticas en centros europeos con el objetivo de renovar la metodología y mejorar los resultados académicos de los alumnos ANA GONZÁLEZ León Martes, 25 junio 2019, 17:56

Los docentes del colegio Divina Pastora participarán a partir del curso 2019/2020 en el proyecto docente Erasmus +. Consiste en 20 cursos en países europeos y 5 visitas a centros educativos de la Unión Europea, lo que permitirá a los participantes descubrir distintos modelos de enseñanza-aprendizaje y uso de las TIC en el aula, mejorar su competencia lingüística y crear una red de trabajo europea para participar en proyectos, compartir buenas prácticas, recursos y materiales.

El programa europeo, vigente entre 2014 y 2020, integra diferentes ámbitos de educación, formación, juventud y deporte, y está orientado a todos los profesionales del sector educativo( Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y Educación de Personas Adultas). En España, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) es el encargado de la gestión del programa Erasmus +, que actúa como su Agencia Nacional en los ámbitos de educación y formación, y está adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Gracias a la financiación obtenida mediante este programa, el Colegio Divina Pastora abre la ventana a Europa con su proyecto 'Mirroring Europe in terms of ICT, active methodologies and linguistic competences'. Durante los cursos 2019/20 y 2020/21 parte del claustro participará en cursos de formación y visitas de observación in situ de otros centros educativos europeos.