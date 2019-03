Los alumnos de Carmelitas se alzan con el Primer Premio en la fase autonómica del Concurso de Clipmetrajes de Manos Unidas Con su trabajo participaron en la iniciativa creativa y solidaria que propone Manos Unidas para los más jóvenes, en la que ya es la X Edición de un Festival de vídeos de corta duración, y se trajeron a casa el Primer Premio LEONOTICIAS León Jueves, 28 marzo 2019, 19:11

La Biblioteca Pública de Segovia acogió este miércoles La Gala de Entrega de Premios del X Festival de Clipmetrajes-fase de Castilla y León, de Manos Unidas, a la que concurrieron los finalistas de toda la comunidad autónoma.

El 1o premio representará a Castilla y León en la fase nacional del Festival de Clipmetrajes que se celebrará en Madrid el 11 de mayo de 2019.

El Festival de Clipmetrajes es una actividad de Educación para el Desarrollo que pretende sensibilizar al alumnado sobre la pobreza, el subdesarrollo, el hambre, las desigualdades y sus causas. La actividad, siempre guiada por el profesorado, fomenta el trabajo en equipo y es una manera divertida y participativa de aprender. Los alumnos graban un vídeo de un minuto de duración en el que recogen su punto de vista, en el caso de esta edición denunciando estereotipos o situaciones en el mundo en que no se cumple el derecho a la igualdad de género o dando a conocer iniciativas que muestren el camino para conseguir auténtica igualdad.

Entre los 76 clipmetrajes de Educación Secundaria finalmente el trabajo de un grupo de tres alumnas y un alumno del Colegio Carmelitas Nuestra Señora del Carmen de León, ha cosechado el Premio al Mejor Clipmetraje Autonómico de la categoría Escuelas Secundaria, con un vídeo para el que han encontrado inspiración en la tantas veces usada frase «No pasa nada» «No hay problema». Pero ellas demandan no dejar pasar esas situaciones en las que aparentemente no pasa nada, y piden un papel protagonista en unas mujeres a las que no quieren que se trate como «muñecas de cristal» y en las que ven a luchadoras para lograr sus derechos.