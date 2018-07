El dulce placer de disfrutar del verano La llegada del calor es una excusa propicia para disfrutar de un buen helado, ya sea sólo o en compañía, en tarrina o barquillo, las variedades de este dulce hacen que sea capaz de saciar todos los paladares El helado es uno de los productos estrella en estos meses estivales. LEONOTICIAS León Viernes, 27 julio 2018, 20:44

El rey del verano es el helado. No se entiende estos meses de calor sin disfrutar de este postre. Son muchos los sabores y las formas que tiene este producto pero son pocos los lugares en los que poder disfrutar de un buen helado. Leonoticias hace un recorrido para conocer las mejores heladerías capaces de saciar a los amantes de este dulce.

El Valenciano

Galería. El Valenciano es un clásico del verano leonés.

La heladería El Valenciano lleva desde tiempos inmemorables haciendo helados artesanos. Mucho ha cambiado la plaza de Santo Domingo, lugar donde se encuentran ubicados, en estas últimas décadas, lo que permanece impasible al tiempo es el riquísimo sabor de estos helados.

Además, cuentan con otra tienda situada en la calle Burgo Nuevo, ambos establecimientos están situados en zonas con mucha tradición y colorido de la capital leonesa, sirviendo como analogía de los productos que expone los escaparates de helados El Valenciano.

En la variedad está el gusto, dice un dicho popular. Con casi 50 sabores distintos que van desde los clásicos, como chocolate, vainilla o nata, hasta los más innovadores, frutos rojos, sandía, coco, son capaces de saciar a los paladares más exquisitos. Toda la gama de productos comparte una misma premisa, estar hechos con productos naturales de primera calidad.

En barquillo o en tarrina, grandes o pequeños, sin azúcar, sólo o en compañía, con o sin azúcar.Disfrutar de un buen aperitivo este verano es tan fácil como acercarse a una de las tiendas de Helados el Valenciano.

La innovación y las ganas de seguir creciendo hace que, sin perder la esencia que les ha hecho llegar hasta aquí, saquen al mercado nuevos productos. El yogur helado, que tanto se ha popularizado en estos últimos años, es uno de ellos. Con la esencia de esta heladería, este producto al que se le pueden incorporar numerosos Toppings, es uno de los más demandados de los últimos años

Para llevar con mejor cara las tardes calurosas de verano, además disponen de una gran gama de batidos y granizados, capaces de conseguir refrescar una tarde calurosa.

El calor del verano es mucho más llevadero con un pequeño aperitivo, que además de aliviar de las altas temperaturas, despierta todos los sentidos, esto es algo que sólo se puede conseguir en la Heladería El Valenciano.

Helados el Valenciano Dirección: Plaza Santo Domingo y Burgo Nuevo, 6 Teléfono: 987 23 71 39 Facebook: El Valenciano

Gelatería el Barquillero

Galería. La presentación está muy cuidada en esta heladería.

Unos maestros de la industria heladera son Diego y Vanessa, que con tan solo un año al frente de la Gelatería el Barquillero, ya se han convertido en un referente de este sector. No hay caminante que pase por la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada y no se quede deslumbrando con su escaparate, y muy pocos son los que no acaban rendidos a sus delicias y terminar comiendo unos de sus manjares en pleno centro histórico de la capital del Bierzo.

En una de las mejores zonas de Ponferrada, es factible tomarte un buen helado Premium en la terraza que disponen. En estos meses veraniegos saciar el calor además de despertar las curiosidades culinarias en un lugar con unas vistas maravillosas es posibles gracias a la Gelatería el Barquillero.

Casi 40 sabores diferentes son los culpables de que esta heladería goce de tan buenas críticas. Desde los más clásicos hasta los más innovadores. Pasando por aquellos que no tienen azúcar o lactosa, sin olvidar los de kínder bueno o chicle, tan demandados por los más peques, completan la amplia carta.

Pero no sólo de helados vive este local, el café también goza de prestigio, con una carta que llega hasta los 20 cafés diferentes. Un lugar donde disfrutar de esta bebida de forma diferente. Café milano, vienes o irlandés, también café a la naranja o el barraquito canario hacen que todos los cafeteros estén satisfechos con este lugar.

Todo este elenco de productos es completado por crepes, gofres y tortitas todo ellos realizado de forma casera con una receta propia y completado con los mejores topping.

No sólo es la calidad de sus productos lo que distingue a este establecimiento de los demás. La amabilidad y el trato cercano unido a un local en excelentes condiciones que prima por su limpieza hacen aún más extraordinario este lugar.

Hacer de los pequeños momentos, grandes es posible gracias a la Gelateria el Barquillero donde todo el mundo puede disfrutar de un buen aperitivo en uno de los lugares con más glamour de Ponferrada