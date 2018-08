Las cinco mejores terrazas de León Los leoneses, en estos meses de verano, se lanzan a la calle, por ello leonoticias te ofrece las mejores terrazas donde disfrutar de un buen refresco o aperitivo con el mayor confort Las terrazas son uno de los lugares más demandados en estos meses de verano. LEONOTICAS León Viernes, 3 agosto 2018, 19:04

El verano está para disfrutar de la calle. Por ello, son muchos los bares y restaurantes que sacan sus servicios a la calle a través de sus terrazas. Ya sea para tomar un buen desayuno, un refresco, comer o disfrutar de una copa en familia o con amigos, León tiene una gran variedad para satisfacer a todos los leoneses y visitantes.

Ezequiel

Nombrar este establecimiento es hablar de calidad, no hay leonés o asturiano que no haya presumido de haber estado en el Ezequiel. En el local que tiene situado en la calle Ancha amplían su espacio durante los meses de verano con una amplia terraza.

Numerosas mesas de estilo moderno, todas ellas unidas a unas voluminosas sombrillas de tela, hacen que todos los viandantes de la Calle Ancha se queden impresionados, siendo muy pocos los que se resisten a hacer una parada en el camino y disfrutar de unos minutos de descanso y relax en este lugar. Al igual que en el interior, en su terraza no solo se puede disfrutar con un refresco acompañado como siempre de una de sus esplendidas tapas, sino que es un lugar propicio para disfrutar de una buena comida en una de las calles con más belleza y actividad de la capital leonesa.

Ezequiel es una de las marcas agroalimentarias más 'internacionales' de León y en su afán de crecer y de ofrecer lo mejor a cada cliente también tiene unos de los establecimientos de la capital leonesa que pude presumir de tener una de las mejores terrazas.

Ezequiel Calle Ancha, 20, León 987 59 84 97 Página Web: Embutidos Ezequiel

Caño Malasaña Club

No hay que salir del centro de León para encontrar la mejor opción para las tardes de este verano. No tenga dudas. La mejor opción es Caño Malasaña. Enclavado junto a la Plaza Mayor de la capital, Caño Malasaña cuenta con una terraza a cielo abierto en el que disfrutar de la mejor copa de León.

En un ambiente ideal, este rincón de la capital también cuenta con una zona cubierta que recuerda a la esencia del madrileño barrio de Malasaña, con un patio porticado de estilo cervantino con corredor, de forma que se crean dos ambientes diferenciados entre la primera planta y la barra, con rincones para una buena conversación, un momento de relax o una celebración esperada.

Y es que Caño Malasaña ofrece la posibilidad de celebrar eventos sociales en sus instalaciones en cualquier época del año, siendo sinónimo de éxito seguro.

Abierto de martes a domingo desde las seis de la tarde, Caño Malasaña organiza desde las 13 horas de cada domingo su Baile Vermú, una divertida iniciativa en la que disfrutar de la mejor música y de las mejores copas. Pero las iniciativas no se quedan aquí, ya que cada sábado tiene lugar el café torero, en el que la sociedad leonesa se da cita al ritmo de los mejores temas en directo.

En su primer aniversario, Caño Malasaña pone a su disposición una amplia carta de cócteles y cafés especiales.

Caño Malasaña, una opción de éxito para su disfrute.

Caño Malasaña Dirección: c/ Caño Badillo nº2 Facebook: Caño Malasaña

Luna 9

Hay lugares con encanto y uno de ellos es la terraza del Luna 9. Situado en la calle Ancha, entre el barrio Húmedo y el Romántico, este local ofrece un maravilloso espacio donde vivir la noche en un gran ambiente.

En estos meses de verano además de la terraza climatizada, que permite disfrutar de las mejores vistas de la calle Ancha, sin que influyan las temperaturas del frío invierno leonés o las noches refrescantes de verano, hay que añadir una terraza de verano mucho más amplia, con catorce mesas, que permite que todo el mundo tenga un sitio en este establecimiento.

La comodidad de las sillas unido a sus grandes toldos que, además de su belleza, son capaces de controlar el sol y la sombra a gusto del cliente. Además, cuentan con estufas de calor para que el frio invierno no sea un inconveniente, en la esquina más transitada de todo León.

Tanto en su interior como en su exterior, las primeras marcas son su seña de identidad. Un local hecho a la medida de León, que abre sus puertas a partir de las 16:00 horas para ofrecer a los leoneses su mejor cara. El horario abarca hasta las 01:30 horas en horario de domingo a miércoles, y jueves, viernes y sábado hasta las 02:00.

Luna 9 Calle Conde Luna, 9, León 687 45 03 16 Facebook: Luna 9

Las Cumbres

La calidad de este establecimiento se amplía en los meses de verano gracias a la incorporación de una espléndida terraza. Todos los servicios que durante todo el año se ofrecen en el interior de este local se pueden disfrutar ahora en su exterior. Durante la época estival apetece sentarse en una buena terraza y disfrutar de un día inmejorable de confort y descanso , degustando un refresco o un buen aperitivo. Todo esto y mucho más es factible en Las Cumbres.

La terraza no eclipsa todo el esplendor que este local tiene en su interior. En un ambiente vintage y con detalles que no pasan desapercibidos para los amantes de la velocidad, como el grifo de cerveza que esta insertado en un motor y el gran placer que supone disfrutar de su sidra natural.

Ya sea en la terraza o en el interior merece la pena deleitarse con la comida que allí sirven. Raciones o menú del día forman parte de una amplia carta que tiene sabor casero, situado muy cerca del centro del León y al lado del Corte Ingles es un lugar idóneo para comer con tranquilidad y después poder desplazarse al centro.

Las Cumbres Dirección: C/corredera n22 Teléfono: 987 21 08 11 Facebook: Las Cumbres

Burgo Nuevo

Terrazas hay muchas pero no todas son iguales. Esto se puede ejemplarizar en el bar Burgo Nuevo situado en pleno corazón de León, en la plaza de la Picura Justina. Durante los meses de verano la actividad de este bar se traslada a terraza. Con todas las comodidades que durante todo el año ofrecen en el interior del bar unido al confort de poder disfrutar del aire libre de un buen refresco con su respectiva tapa hacen que en este periodo estival este lugar se llene de gente.

Unas sillas que invitan a sentarse y unas sombrillas móviles para contentar a los amantes del sol y de la sombra, hacen que todo el mundo este cómodo en este lugar. Por su parte, la ubicación de este bar en un lugar tranquilo y a la vez que con encanto realzando aún más este enclave.

Durante estos meses de verano la actividad de la terraza se compatibiliza con los servicios que ofrecen en interior. Desayunos con los que empezar un buen día, raciones para un buen tentempié o disfrutar de una buena comida es posible en Burgo Nuevo.

La terraza es uno de los complementos que en verano tiene este establecimiento cumpliendo el objetivo, en todo momento, de satisfacer las necesidades del cliente.