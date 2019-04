Los 25 «falsos autónomos» expulsados de Embutidos Rodríguez piden su readmisión Mañueco saluda a los representantes sindicales de Embutidos Rodríguez. / G. Villamil Señalan que la Inspección de Trabajo les dio la razón en cuanto a que se les tiene como socios de una falsa cooperativa y la empresa no acepta el cambio para que se integren en la plantilla ICAL León Martes, 23 abril 2019, 13:19

Un grupo de 25 «falsos autónomos» que fueron expulsados de la empresa leonesa Embutidos Rodríguez pidieron hoy que cambie su situación y se produzca la readmisión como personal de plantilla, además de que no se coaccione al resto de compañeros en el apoyo a la reivindicación conjunta con una nueva huelga el 10 de abril, según señaló su portavoz, Walter Teixeira. «La política de la empresa es meter miedo a la gente para que no secunde la huelga y los compañeros te dicen que no nos pueden apoyar al tener miedo a ser los siguientes», indicó en Villalar donde acudieron para denunciar su situación en el Día de Castilla y León.

Para el representando de los «falsos autónomos», desde Embutidos Rodríguez se «hacen pactos» con otro tipo de sindicatos al margen de CCOO, que sí les ha dado su apoyo. «No son legales«, constató para recordar que una Inspección de Trabajo, donde se levantó un acta de 164 páginas, demostró que »se nos tiene como socios de una falsa cooperativa, a la que tienen de empresa pantalla», dijo.

En ese sentido, arguyó que desde la Inspección se dio a los «falsos autónomos» de alta de oficio pero Embutidos Rodríguez «rebate todo eso y dice que es mentira«. »Al organizarnos directamente se nos expulsó», concretó. «La empresa se justifica en que aún no ha recibido un dinero de la Junta para apoyar contrataciones y esperan a que se celebre un juicio para resolver el tema», agregó.

Por su parte, Juan Manuel Ramos, de la Federación de Industria de CCOO de Castilla y León, precisó que su sindicato nunca ha estado de acuerdo desde las reuniones en la Fundación Anclaje entre sindicatos, patronal y la Junta con el «falso cooperativismo y los falsos autónomos porque se han incumplido acuerdos».

«Nosotros insistimos ante la Junta en que no se arrancara la producción después del incendio de la fábrica hasta que no se fijara el modelo de contratación y no ha sido así. Criticamos a la Consejería de Agricultura que no haya intervenido con eficiencia y eficacia. No pedimos que se pasara de repente del modelo de falso cooperativismo de un día para otro si no acordar una solución», aseveró.