El verano cierra con 33 personas muertas en el asfalto en Castilla y León, tres menos que el pasado año

Causas de los siniestros

En cuanto a las causas de los siniestros con víctimas mortales en carretera, el 47 por ciento se dieron por salida de vía, el 19 por ciento por una colisión frontal y el 12 por ciento por alcance. El titular de Interior lamentó que 23 de los fallecidos (cinco de ellos, menores de 12 años) no llevaba puesto el cinturón y dijo que la «mitad» no habría fallecido si lo hubiera llevado, al igual ocurrió en el caso de los tres motoristas fallecidos y ocho de los 11 ciclistas que no llevaban casco.

Por lo que respecta al horario, instó a superar la creencia «interiorizada» de que los accidentes mortales se producen por la noche y entre personas jóvenes, ya que la franja horaria con mayor concentración de este tipo de siniestros es de 14.00 a 20.00 horas y el 53 por ciento de los fallecidos este verano era mayor de 45 años.

Según Grande-Marlaska, la velocidad unida al consumo de alcohol o la distracción al volante «sigue siendo un factor común en los accidentes mortales», por lo que quiso lanzar un «mensaje claro» al sentenciar que el alcohol y el consumo de drogas son «absolutamente incompatibles» con la conducción. En este punto, hizo hincapié en el 1,1 millón de pruebas de alcoholemia realizadas este verano y en las 56.000 condenas judiciales dictadas en 2018 contra conductores que conducían bajo los efectos del alcohol.