Vecinos de Pedro Bernardo acusan a la Junta de restarles medios para apagar otros fuegos Un helicóptero trabaja en las labores de extinción de El Arenal (Ávila). / Raúl Hernández Logran estabilizar los tres focos de Gredos, en cuyo origen está «la mano del hombre» PAULA VELASCO Ávila Lunes, 1 julio 2019, 07:36

Los vecinos de la localidad abulense de Pedro Bernardo se concentraron ayer con el fin de haber visible su protesta. se consideran «abandonados y tapados por la concatenación de incendios». «Lo que era un foco pequeñito, que estaba en nuestro lado, nos ha arrasado y seguimos con el frente activo», aseguró la portavoz vecinal, Marta Hernández. «Hemos pasado dos noches de muerte y ayer por poco llega el fuego al pueblo otra vez». La Junta niega que se hayan restado medios al término municipal.

Según destacó Hernández, son conscientes de que había pocos medios. «Ayer [por el sábado] aparentemente el fuego no era tan imponente y previsiblemente era apagable y extinguible –explicó– pero nos encontramos con que por la noche casi se nos viene encima al pueblo otra vez, porque se llevaron todos los medios aéreos a media tarde a la parte de Gavilanes», aunque comprenden que era necesario, «y también a El Arenal».

Marta es ingeniera agrónoma y ha formado grados de Gestión Forestal y del Medio Natural. No entiende cómo no dispusieron más medios. «Con que nos hubieran dejado un helicóptero para una de las zonas donde el fuego estaba bajando, hubiera valido», aseguró.

Incendio en las provincias de Madrid y Toledo. / UME

Los vecinos piden que no se les deje sin medios. Que, cuando controlen el fuego, permanezcan los efectivos terrestres. «No queremos pasar otra noche así. Queremos que nos dejen medios terrestres para seguir enfriando la zona y que estos no se vayan hasta que esté absolutamente extinguido».

Hernández recordó que en el gran incendio del año 2000, «cuando ya estaba todo controlado, quitaron los recursos para sofocar otros incendios, llegó el aire, reavivó el fuego y se acabó de quemar todo. Además, casi llega al pueblo». «No queremos que se repita la situación. Nos ha pasado ya. Aquí tiene que haber responsabilidades», reiteró.

El manifiesto de las asociaciones, clubes deportivos, vecinos y voluntarios de Pedro Bernardo refleja su «indignación por el desamparo y abandono institucional sufridos» a consecuencia del incendio en Gavilanes. Recuerdan que Castilla y León es la única comunidad que no ha contratado a los medios de extinción autonómico antes del 1 de julio, a pesar de las advertencias de la ola de calor y de su riesgo. Reivindican que «los incendios se apagan en invierno» con las tareas de mantenimiento, adecuación y limpieza, y solicitan planes adecuados y efectivos de reforestación. Igualmente se quejan de que ayer impidieron a los voluntarios acceder a la zona para ayudar en lo posible, gente «que son los que conocen el monte y el perímetro», y a quienes «al no dejarles pasar, se colaron por otros lugares. Lo van reteniendo, reteniendo, pero ven que no pueden apagarlo», añadió Hernández.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, aclaró ayer que «en ningún caso se ha desviado ningún tipo de medio adscrito a ninguno de los incendios para sofocar más rápidamente otro». Hernández aseguró que se cuenta con un amplio número de medios, los cuales se pretenden aplicar «desde la eficiencia, con la máxima eficacia, para sofocar todos los incendios, especialmente los que puedan afectar a las poblaciones y vidas humanas, con la máxima prontitud».

El delegado manifestó que las decisiones las toma un director de extinción con «un criterio exclusivamente técnico» y siempre haciendo partícipes a los ayuntamientos, como es el caso del de Pedro Bernardo.

Por su parte, el consejero en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, confirmó ayer que detrás de los dos incendios está «la mano del hombre».

Sobre la retirada de medios a la que hacen alusión los vecinos del municipio, aseguró que pudo comprobar de primera mano, sobre las cinco de la mañana, cómo trabajaban «siete vehículos autobombas para hacer una línea y combatir el fuego, que en ningún caso debía llegar a la localidad de Pedro Bernardo». Un trabajo que se ha prolongado hasta el amanecer, cuando han llegado los medios aéreos de nuevo a un incendio «cuya evolución ahora mismo es muy favorable». Por último, Hernández quiso recalcar que «no se tiene preferencia por uno u otro término municipal».

La peligrosidad en la provincia de Ávila se situó inicialmente en el nivel 2 en la escala Infocal, debido a la confluencia de dos incendios en el territorio abulense, el de Gavilanes-Pedro Bernardo y el de El Arenal, ambos con la misma catalogación. Ayer, el de El Arenal descendió finalmente al 0, mientras el de Gavilanes-Pedro Bernardo se situaba en 1.