Tudanca pide a Mañueco «mesura» tras comparar a Maroto con Unamuno Luis Tudanca en Murias de Paredes. / @PSOE_CyL El socialista cree que es «una vergüenza» actuar «como si Castilla y León fuese vasalla de Madrid» ELENA F. GORDÓN Murias de Paredes Domingo, 21 julio 2019, 14:46

El secretario general del PSCyL y portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Luis Tudanca, volvió a criticar este domingo la elección del exalcalde de Vitoria y vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, como candidato a senador por designación autonómica y lamentó que el presidente autonómico y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dijese en una entrevista que «Miguel de Unamuno era vasco y defendió como nadie esta tierra en el Congreso de los Diputados».

«El sumun ha sido cuando hemos escuchado al señor Mañueco comparar a Maroto nada más y nada menos que con Unamuno. Yo les pediría, por favor, un poco de mesura, un poco de calma, porque, de verdad, creo que están sobrepasando todas las líneas de la manera de hacer política que siempre hemos querido los castellanos y los leoneses», manifestó.

Tudanca, que hoy inauguró unas jornadas culturales y de oficios tradicionales en Murias de Paredes , dijo que le parece «una absoluta vergüenza que se utilice una vez más esta comunidad autónoma como si fuera vasalla de Madrid, como si aquí no contara el voto de los castellanos y los leoneses sino las decisiones que entre Casado y Rivera han impuesto ignorando el resultado electoral; pero además lo están haciendo con una falta de respeto absoluta».

También aludió a las manifestaciones del líder del PP, Pablo Casado, respecto a que «da igual dónde haya nacido el señor Maroto porque lo importante es defender la bandera española».

«No, lo importante es defender Castilla y León si vas a ser senador de Castilla y León; lo importante es no defender que Treviño deber ser vasco, no defender sistemas fiscales que perjudican los intereses de los empresarios y de los trabajadores de Castilla y León, que el puerto seco de Pancorbo esté en Burgos y cree empleo aquí y no que se lo lleven a Vitoria, como defendía el señor Maroto, defendió Tudanca.