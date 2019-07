Tudanca: «¿Suárez-Quiñones de consejero?, con lo que vale la palabra de Igea es posible que sea hasta de Regeneración» Luis Tudanca, en un pleno de las Cortes. / ICAL «Si no han sido capaces de cumplir la exigencia de limitación de mandatos pues, igual, está tampoco y es posible que acabe encima con un premio», ha admitido EUROPA PRESS León Domingo, 7 julio 2019, 19:18

El secretario general del PSCyL y candidato a la Junta, Luis Tudanca, ha ironizado con que, «visto lo que vale la palabra de Igea», ve «posible» que el actual consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente, «implicado en una trama de corrupción», se haga cargo de la «Consejería de Regeneración y Transparencia».

«Si no han sido capaces de cumplir la exigencia de limitación de mandatos pues, igual, está tampoco y es posible que acabe encima con un premio», ha admitido en declaraciones a la Ser recogidas por Europa Press.

El dirigente socialista ha insistido en que «no tiene la más mínima duda» de que a Igea le hayan «torcido el brazo» desde Madrid, al tiempo que lamenta que le vea «sin convicción», porque, a su juicio, sabe que «no es lo mejor para Castilla y León», sino «todo lo contrario». «Es lo contrario de lo que prometió a los castellanoleoneses y aún así va a hacerlo porque desde Madrid le han dado la orden y eso me parece que dice muy poco de él y de su manera de entender la política», ha agregado.

En su intervención, Tudanca se ha mostrado convencido en que el que tendría que ser investido este martes como presidente de la Junta debería ser él, porque es la «convicción» que tenían los castellanoleoneses que votaron y que hizo que el PSOE fuera «la fuerza más votada». «Pero no solo eso», ha continuado, «es que además la campaña que hizo Ciudadanos, apostando por el cambio, para quitar al régimen del PP daba a entender que eso era lo que sucedería pero hay quienes han elegido otro camino, que es el de mantener a aquellos han manchado el buen nombre de esta Comunidad con la corrupción y que la han despoblado», ha ahondado.

Sobre su estrategia para abordar la Presidencia de la Junta después de conseguir la victoria el pasado 26 de Mayo, ha insistido en que los que han ganado no van a ser, «por primera vez en la historia», los que van a la investidura porque «así lo ha decidido» Ciudadanos que no ha tenido «la cortesía» de sentarse con ellos. «Yo no sé si todas las estrategias han sido las mismas pero es que en ningún sitio de España Ciudadanos ha querido sentarse con el PSOE para conformar gobierno y en contra de lo que han estado diciendo muchos meses antes de las elecciones», ha lamentado.

Mañueco

Sobre el discurso que pronunciará el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco en su investidura, Tudanca espera la «misma estrategia» de los últimos años: «mentir». «Prometen cosas acerca de la sanidad, la lucha contra la despoblación y no lo cumplen. En fin, creo que esta Comunidad autónoma no se puede permitir tener un proyecto político basado en mentiras», ha explicado para comprometer la «lucha» y la «palabra» de su partido para «no defraudar» a sus votantes y a todos los que hoy ven «con escándalo» lo que están haciendo en las instituciones «con sus votos».

Por último ha vuelto a cargar contra Igea al recordara las palabras que dedicó a Mañueco y en las que reconoció que no era su candidato «ideal», pero que «alguien» tenía que presidir la Junta. En este sentido, ha incidido en que ha dicho «cosas peores» del 'popular', por lo que, le cuesta mucho entender la «manera de hacer política» del líder de Ciudadanos.

«A mi me cuesta mucho entender su manera de hacer política, me cuesta no mantener la palabra que uno le da a los ciudadanos y que toda la política la hayan convertido en este mercadeo de te doy diputaciones, concejalías, te subo los sueldos a cambio de que tú me sostengas. No te lo crees, sabes q no es un buen presidente pero aún así me vas a dar tus votos porque te lo han mandado desde Madrid, que probablemente es lo más grave», ha concluido.