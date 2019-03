Tudanca: «Lo primero es ganar el 26M, hablar con todos los partidos» Luis Tudanca participa en 'Los desayunos de FOES'. En la imagen, junto al presidente de los empresarios sorianos, Santiago Aparicio y la delegada de Gobierno, Virginia Barcones. / Concha Ortega El candidato socialista a la Presidencia de la Junta cree que para combatir la despoblación hacen falta más medidas que la rebaja fiscal Lunes, 25 marzo 2019, 14:27

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, aseguró hoy que los primero es ganar las elecciones autonómicas el próximo 26 de mayo y después hablar con todos los partidos para «hacer cosas diferentes y transformar la Comunidad autónoma después de más de 30 años de gobiernos del PP».

Tudanca, que participó en los desayunos de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), destacó que él no analiza los posibles pactos en función de las encuestas, por lo que rechazó avanzar si formará un Gobierno de coalición con Ciudadanos. «Los pactos los decidirán los votantes y los militantes socialistas», precisó.

Al respecto, consideró que «está vez» sí es posible que su partido arrebate al PP la Junta de Castilla y León, para lo cual cuenta con un programa de trabajo, centrado, principalmente, en atajar el problema de la despoblación a través del blindaje de los servicios públicos y la creación de empleo en las zonas rurales. «Lo que parece claro es que el PSOE puede gobernar en Castilla y León después de 30 años y en eso nos vamos a empeñar», advirtió.

Acuerdos

Además, aseveró que Ciudadanos en Castilla y León no ha hablado nunca de establecer vetos al PSOE de Castilla y León y añadió que es problema de este partido el que a nivel nacional lo plantee.

En este aspecto, criticó que el partido de Albert Rivera entrará en la política española para regenerar y presumiendo de diálogo y después permita los pucherazos en los procesos de primarias y establezca vetos y cordones sanitarios al PSOE que tiene 140 años de historia de luchar por la Democracia.

En este sentido, recordó que su partido, durante esta legislatura, firmó acuerdos con el PP para conseguir una PAC justa, reindustralizar la Comunidad, reivindicar una financiación pública equitativa y para revertir a la sanidad pública el Hospital de Burgos, ya que el PSOE se caracteriza «por dialogar y consensuar con resto de fuerzas políticas».

Por otro lado, mostró su respeto a los procesos orgánicos de otros partidos para elegir sus candidaturas, y recordó que el PSOE los ha realizado, al contrario que otros, de la manera más participativa posible. Asimimo, rechazó la imposición de candidatos en las listas por parte del aparato de Ferráz durante este proceso electoral.

Tudanca participó hoy en los 'Desayunos de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES)', que sirvió para abordar el futuro de Castilla y León en un momento «decisivo», ya que la Comunidad se juega «su devenir» y debe afrontar retos como la despoblación que «lastra las oportunidades de aquellos que han nacido en esta Comunidad autónoma».

Más medidas

En opinión del candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta hay dos elementos clave para luchar contra la despoblación, que pasan por el blindaje de los servicios públicos en condiciones de igualdad y equidad y la creación de empleo de calidad a través de la dinamización económica.

Asimismo, reiteró que su partido trabaja en un programa de Gobierno que cambie la dinámica y equilibre las desigualdades de los distintos territorios y para ello, agregó, pondrá en marcha un Instituto Financiero Público para que la financiación sea más accesible a los autónomos y empresas y se potencie la actividad económica en aquellas zonas dónde más se necesita. Asimismo, comprometió poner en marcha el Plan de Retorno del Talento Profesional y Científico, que «encaja con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes».

Por otro lado, se refirió a la propuesta del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien propuso aprobar exenciones fiscales para el medio rural, y precisó que el planteamiento no es suyo ya que la Patronal soriana lleva meses con idéntica demanda y el Senado, a su vez, también la aprobó dentro de la 'Estrategia para la Lucha contra la Despoblación'.

Asimismo, afirmó que las exenciones fiscales son una herramienta más para luchar contra el fenómeno demográfico, «pero no la única», y agregó que deben servir para atraer inversiones y nuevos pobladores, y no para beneficiar fiscalmente de forma indiscriminada a toda la población, ya que está demostrado que no ha funcionado en otros países como Francia. «Está demostrado que no tiene efectos significativos para atraer nueva población al medio rural», defendió. En este aspecto, reiteró que los incentivos fiscales deben servir para generar inversión y atraer inversión dónde se necesitan.