Tudanca: «Lo de Maroto es un escándalo, y votaremos no porque se empadrona solo para ser senador»

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes y secretario General del PSOE CyL, Luis Tudanca, señaló al término de una reunión de la dirección de la formación que se ha decidido votar no en el pleno extraordinario de esta tarde la propuesta del PP como senador por designación autonómica del vicesrecretario de Organización 'popular' a nivel nacional, Javier Maroto. «Proponerlo es un escándalo absoluto y no vamos a apoyar a alguien que se empadrona aquí solo para ser senador y que no defiende, como ha demostrado, los intereses de la Comunidad», enfatizó.

En ese sentido, se lamentó de que hasta ahora «nadie» del Partido Popular se haya dirigido al Grupo Parlamentario Socialista para pedirle su opinión al respecto. «Creemos que hay gente lo suficientemente capacitada para ocupar el puesto de senador en sus filas, pero, al contrario de lo que se hacía en otras legislaturas, no ha existido el más mínimo deseo de consenso. Desde hace meses las decisiones sobre esta tierra se toman en Madrid sobre todas y cada una de las acciones que deben acometer el PP y Ciudadanos en el Gobierno Castilla y León», aseveró.

En este sentido, Tudanca recordó que la ley exige que para poderse empadronar en un lugar concreto se debe residir al menos la mitad del tiempo del año, y añadió que es evidente que el vicesecretario de organización del PP «no lo va a hacer y por ello se puede estar cometiendo un fraude».