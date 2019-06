Tudanca espera que las exigencias de Cs al PP no sean una «excusa» y apela a la palabra de Igea Tudanca, durante una rueda de prensa. El candidato socialista a la Junta advierte de que el Gobierno autonómico no puede ser una «clínica» para «desintoxicar» al PP de su corrupción LEONOTICIAS León Martes, 11 junio 2019, 13:22

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, apeló este martes a la palabra dada por el dirigente de Ciudadanos Francisco Igea en su campaña electoral en relación al cambio de gobierno en Castilla y León, por lo que confió en que sus condiciones al Partido Popular en relación a la limitación de mandatos y la regeneración no sean una «excusa» para que el PP se mantenga en la Junta.

«Si me engañas una vez la culpa es tuya. Si me engañas dos veces, es culpa mía», afirmó a Cs Tudanca, que intervino a lo largo de esta mañana en los programas 'Los desayunos de TVE', en 'Espejo Público' de Antena 3 y en 'Al Rojo Vivo» de la Sexta. Recordó que estas condiciones de regeneración ya las firmaron PP y Cs hace cuatro años y no se han cumplido. «El PP no tiene enmienda en Castilla y León», apostilló.

Tudanca recordó que en su opinión PP y Cs han cogobernado en la práctica en Castilla y León, sin que el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco renunciara a su escaño en las Cortes pese a ser alcalde de Salamanca, una ciudad con más de 20.000 habitantes, como recogía -dijo- el acuerdo firmado al inicio del mandato autonómico, que ahora termina.

«No parece que le dejen», respondió el dirigente socialista, ganador de las elecciones en Castilla y León, cuando se le preguntó si tiene prevista una reunión con Igea, como le pidió el pasado viernes a través de una carta. «Vamos a ver si antepone los intereses de Castilla y León a los de su partido», apostilló.

Gente de palabra

En tal sentido, recalcó que el dirigente liberal basó su campaña electoral en el cambio y en la regeneración y subrayó que en Castilla y León «somos gente de palabra», por lo que confió en que así lo haga Igea, a quien pidió que tenga un respeto a los castellanos y leoneses que optaron por el PSOE en las elecciones autonómicas y a sus compromisos.

«No da pasos», observó en otro momento en relación a que el candidato naranja sea más proclive a pactar con el PSOE, para recordar la invitación a sentarse que tiene en su mesa para pactar un programa de gobierno y subrayar que lo que «se ha visto» es a «dos señores de negro» que vinieron a la Comundad para «decir lo que tenían que hacer», en alusión a la reunión de PP y Cs la semana pasada. «Los cambalaches no son regeneración», advirtió.

Asimismo, el dirigente socialista recordó a Cs su razón para pactar con el PP en Andalucía y aceptar los votos de Vox, puesto que entonces aseguraron que su objetivo era acabar con el régimen del PSOE. Así, advirtió a Ciudadanos de que el Gobierno de Castilla y León no es una «clínica» para rehabilitar o «desintoxicar» el Partido Popular de su corrupción e insistió en que debe ir a la oposición.

No obstante, estimó que el acuerdo con la extrema derecha ya no les parece «tan difícil» y señaló que PP y Ciudadanos necesitan a Vox para pactar los ayuntamientos de Burgos y de Palencia, para indicar que esas negociaciones «pueden servir para hacer alcalde a alguien de Ciudadanos».

Engaños

«Yo sobre las intenciones no opino», afirmó Tudanca en otro momento de su intervención, quien recordó que el «camino del infierno está empedrado de buenas intenciones». Sin embargo, insistió en aplelar al valor de la palabra de Igea y de su compromiso con el cambio de gobierno. Además, aseguró que el PP acepta ahora las medidas de regeneración propuestas por Cs porque está «desesperado» por mantener el poder, pero reiteró que muchas se firmaron hace cuatro años sin que se hayan cumplido.

En relación a sí Ciudadanos puede justificar que existe regeneración cuando el PP acepta sus propuestas, Tudanca recalcó que hace cuatro años se suscribió entre ambos un acuerdo político por la regeneración que no se ha cumplido por los 'populares' y se refirió a como Mañueco ha mantenido en estos años los cargos de alcalde de Salamanca y de procurador en las Cortes. «Sí a Ciudadanos le engañan dos veces, la culpa es suya», sentenció.

Por otro lado, el candidato socialista aseguró que harán todo lo que esté en su «mano» para que llegue un gobierno nuevo a Castilla y León que solucione los problemas de la sanidad, la despoblación o el medio rural. Además, indicó que ésta es la «trampa» que está poniendo el PP a Cs y a los castellanos y leoneses.

En relación a la posibilidad de que se repitan las elecciones generales,Tudanca esperó que esto no suceda, porque aseguró que hay que atender a lo que los ciudadanos han votado un escenario de pluralidad. También confío en que PP y Cs se dejen de cinismo e hipocresía, tras haber presionando al PSOE para que garantizara la estabilidad de España, y faciliten la investidura de Pedro Sánchez.

«No parece que estén por la labor», dijo el dirigente socialista quien expresó su deseo de que Podemos no vuelva a equivocarse y cometa de nuevo el «pecado original» de oponerse a un gobierno del PSOE.