Tudanca duda de que el PP «haya aprendido algo de todos estos años en materia de regeneración democrática» Luis Tudanca. / Miriam Chacón El secretario general del PSCyL quiere que «alguien del PP asuma, por una vez, alguna responsabilidad» JUANMA DE SAA Benavente Sábado, 1 septiembre 2018, 14:05

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, mostró este sábado «poca esperanza» en que el Partido Popular «haya aprendido algo de todos estos años en materia de regeneración democrática», en alusión a la comparecencia del consejero de Fomento prevista para el próximo miércoles en la comisión de las Cortes autonómicas presidida por el alcalde de Villaquilambre.

«Casi tenemos que entonar el aleluya por esta comparecencia porque ha tardado más de un mes solo en dar explicaciones en sede parlamentaria desde que lo pidió el Grupo Parlamentario Socialista, a primeros de agosto», criticó. «Las contestaciones que han ido dando a los medios de comunicación no han hecho más que empeorar lo que hemos leído en el sumario de una trama de corrupción», añadió.

En este sentido, Tudanca denunció que «intenten justificar conversaciones obscenas en las que consejeros y alcaldes ofrecían contratos e información privilegiada a empresarios que ya estaban encausados en la trama Gürtel por financiar ilegalmente al Partido Popular, con que es el mecanismo habitual de funcionamiento de la Junta y del Partido Popular en esta tierra, lo que empeora todavía más lo que hemos sabido».

Además, aseguró que «esta no es la manera en la que los ciudadanos quieren que funcione la Administración y apostilló: «El vicepresidente de la Junta dice que lo normal es que los consejeros, en un afán de transparencia -dice con todo su desparpajo-, llamen a los empresarios para darles esta información privilegiada. No, señor vicepresidente; no, señores del Partido Popular».

Por último, señaló que espera que el consejero «de explicaciones» y concluyó: «Creo que lo tiene difícil pero, sobre todo, quiero que asuma, por una vez, alguien en el Partido Popular de Castilla y León alguna responsabilidad.

Luis Tudanca, acompañado por la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, el procurador José Ignacio Martín, y el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, entre otros cargos orgánicos y políticos socialistas, hizo todas estas declaraciones en Benavente (Zamora), antes de visitar la Femag, que cumple 40 ediciones.