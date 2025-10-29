leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de uno de los incendios en León de este verano. Ical

Tres millones de euros en ayudas para la redacción de planes de gestión forestal

Las subvenciones están cofinanciadas por la Junta, el Estado y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

León

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:30

El Boletín Oficial de Castilla y León publica, en su edición de este miércoles, la convocatoria de ayudas destinadas a la redacción de planes de gestión forestal, con una dotación total de tres millones de euros. Estas subvenciones están cofinanciadas por la Junta, el Estado y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

El objetivo de esta línea de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio es impulsar la planificación forestal sostenible en los montes de la Comunidad, fomentando la elaboración y actualización de instrumentos de ordenación forestal que permitan un aprovechamiento responsable de los recursos naturales y una mayor protección frente a incendios, desastres naturales y los efectos del cambio climático.

La planificación forestal es una herramienta clave para alcanzar los objetivos estratégicos relacionados con la actividad forestal, que apuestan por la sostenibilidad y la economía circular en el sector. La aprobación y vigencia de un instrumento de ordenación confiere a los montes la condición de ordenados, lo que les permite acceder a regímenes específicos de aprovechamiento, beneficios fiscales y prioridad en la concesión de ayudas públicas.

Esta convocatoria se alinea, además, con el nuevo Decreto 12/2025, de 4 de septiembre, que regula la planificación y ordenación forestal en Castilla y León, reforzando su impulso y el fomento de la gestión sostenible de los montes.

Agrupación de propietarios

Las ayudas pretenden también favorecer la cooperación entre propietarios forestales, promoviendo la constitución de agrupaciones y figuras asociativas que permitan una gestión más eficiente de los recursos. La elevada fragmentación de la propiedad forestal en Castilla y León supone un reto para la viabilidad económica de las explotaciones, por lo que se busca incentivar la planificación conjunta y la conexión entre los propietarios y la industria forestal.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas físicas o jurídicas titulares de terrenos forestales privados, las agrupaciones de propietarios -con o sin personalidad jurídica-, así como las comunidades de bienes y usufructuarios mortis causa.

Las actuaciones subvencionables incluyen la elaboración o revisión de distintos tipos de planes de gestión forestal, entre ellos proyectos de ordenación simplificados, planes dasocráticos (ordinarios o de especies de turno corto) y sus respectivas revisiones.

El plazo para presentar las solicitudes comienza mañana, 30 de octubre, y permanecerá abierto hasta el 23 de diciembre de 2025 inclusive.

