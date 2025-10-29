Tres millones de euros en ayudas para la redacción de planes de gestión forestal Las subvenciones están cofinanciadas por la Junta, el Estado y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

Imagen de uno de los incendios en León de este verano.

Leonoticias León Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:30

El Boletín Oficial de Castilla y León publica, en su edición de este miércoles, la convocatoria de ayudas destinadas a la redacción de planes de gestión forestal, con una dotación total de tres millones de euros. Estas subvenciones están cofinanciadas por la Junta, el Estado y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

El objetivo de esta línea de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio es impulsar la planificación forestal sostenible en los montes de la Comunidad, fomentando la elaboración y actualización de instrumentos de ordenación forestal que permitan un aprovechamiento responsable de los recursos naturales y una mayor protección frente a incendios, desastres naturales y los efectos del cambio climático.

La planificación forestal es una herramienta clave para alcanzar los objetivos estratégicos relacionados con la actividad forestal, que apuestan por la sostenibilidad y la economía circular en el sector. La aprobación y vigencia de un instrumento de ordenación confiere a los montes la condición de ordenados, lo que les permite acceder a regímenes específicos de aprovechamiento, beneficios fiscales y prioridad en la concesión de ayudas públicas.

Esta convocatoria se alinea, además, con el nuevo Decreto 12/2025, de 4 de septiembre, que regula la planificación y ordenación forestal en Castilla y León, reforzando su impulso y el fomento de la gestión sostenible de los montes.

Agrupación de propietarios

Las ayudas pretenden también favorecer la cooperación entre propietarios forestales, promoviendo la constitución de agrupaciones y figuras asociativas que permitan una gestión más eficiente de los recursos. La elevada fragmentación de la propiedad forestal en Castilla y León supone un reto para la viabilidad económica de las explotaciones, por lo que se busca incentivar la planificación conjunta y la conexión entre los propietarios y la industria forestal.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas físicas o jurídicas titulares de terrenos forestales privados, las agrupaciones de propietarios -con o sin personalidad jurídica-, así como las comunidades de bienes y usufructuarios mortis causa.

Las actuaciones subvencionables incluyen la elaboración o revisión de distintos tipos de planes de gestión forestal, entre ellos proyectos de ordenación simplificados, planes dasocráticos (ordinarios o de especies de turno corto) y sus respectivas revisiones.

El plazo para presentar las solicitudes comienza mañana, 30 de octubre, y permanecerá abierto hasta el 23 de diciembre de 2025 inclusive.