El socio de Mañueco le compara con Mazón: «Ambos han mentido y son un desastre» David Hierro niega que les vaya a influir la negociación o convocatoria electoral en Valencia y dice que es «pronto» para hablar de pactos en Castilla y León

Dani González León Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:56

El portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, invitó a «buscar similitudes» entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el dimitido Carlos Mazón, ya que señaló los dos han protagonizado un «desastre absoluto» en la gestión en sus comunidades, tras lo sucedido con los incendios forestales y la DANA de hace un año en la Comunidad Valenciana, y los dos «han mentido».

En una comparecencia sobre la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, David Hierro insistió en la «inutilidad» en la gestión que a su juicio han demostrado Fernández Mañueco y Mazón, al tiempo que recordó que la Fiscalía está investigando la gestión de los incendios, como hace un juzgado en Valencia con la DANA. A todo ello unió el «desastre» y la «farsa» que a su juico han generado ambos en sus autonomías.

Asimismo, el portavoz parlamentario de Vox insistió en que a su partido no le va a influir el desarrollo de las negociaciones con el PP para elegir un nuevo presidente o presidenta de la Comunidad Valenciana, tras la dimisión de Mazón este lunes. David Hierro apuntó que ellos dicen «lo mismo» en todas las comunidades a diferencia de los 'populares' que señaló «son 17«.

En ese sentido, indicó que lo que va a decir Vox en Extremadura, que tiene convocadas unas elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, es lo mismo que dirá en Castilla y León cuando llegue la cita con las urnas prevista para marzo de 2026. De hecho, señaló que Vox es el partido «más previsible« de España y añadió que lleva sus ideas «hasta las últimas consecuencias».

Igualmente, indicó que «ahora» es «pronto» para hablar de posibles pactos postelectorales en Castilla y León, donde señaló está en marcha la tramitación de las nuevas cuentas y la posibilidad de una reunión de negociación el viernes 14 de noviembre. No obstante, aprovechó para criticar al PP, al que consideró una «veleta azul», por su «indefinición» y «crisis de personalidad». «Es que ya no sabemos a qué atenernos», concluyó.

