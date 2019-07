Satse denuncia los problemas de la Junta para encontrar enfermeros para sustituciones Una enfermera prepara una sala de observación. El sindicato alerta de la sobrecarga para el resto del personal y la deficiente asistencia a los residentes LEONOTICIAS León Lunes, 8 julio 2019, 17:48

El Sindicato de Enfermería (Satse) de Castilla y León denunció hoy los problemas que tiene la Gerencia regional de Servicios Sociales para encontrar profesionales en sus residencias para hacer sustituciones (bajas, vacaciones, permisos y reducciones de jornada) por las condiciones laborales y retributivas que ofrece, la inoperancia de la bolsa de empleo de Enfermería y la falta de reconocimiento profesional. Todo ello, añadió implica una sobrecarga para el resto de personal enfermero, que en algunos casos trabajan por debajo de los mínimos de personal, y la deficiente asistencia a los residentes.

Satse denunció hace unos días el problema existente en el CAMP de Palencia, donde solo había una de las dos enfermerías que debía contar el turno de mañana. Criticó que en otros centros de la Comunidad hay problemas para realizar sustituciones porque la Gerencia de Servicios Sociales no encuentra personal que las cubra, como es el caso del CAMP de Burgos. Ello provoca que se pase la enfermera del turno de noche a las mañanas y las tardes, con lo que, al final, deben horas a la administración. Y es que por cada tres noches que no hacen deben un día.

El sindicato también a la situación de la Residencia de Miranda de Ebro (Burgos), donde dejan dos enfermeras de mañana y una de tarde, en lugar de tres y dos, que son los mínimos habituales. En la Residencia de Cortes de Burgos se han contratado tres enfermeras en lugar de cuatro, que eran las necesidades del servicio, y peligran los días que deben disfrutar los profesionales por antigüedad y los generados por la jornada de 35 horas estivales.

En la Residencia Asistida de Segovia, la Gerencia de Servicios Sociales está pendiente de cubrir dos periodo de vacaciones y hay dos bajas sin cubrir, por lo que ese trabajo se lleva a cabo con el resto del personal argumentando «necesidades de servicio».

En el Campyco de Béjar (Salamanca), Satse aseguró que la Junta no encontraba enfermeras, por lo que el sindicato avisó a los profesionales que estuvieran interesados para apuntarse en el Ecyl. También en la Residencia de San Juan de Sahagún (León), que cuenta con una plantilla de ocho enfermeros, no encuentran un profesional para cubrir las vacaciones de una de las dos enfermeras que las disfrutan ahora (solo tienen un contrato de verano) porque los enfermeros a los que llaman renuncian o tienen otro contrato. Si no se hace ese segundo contrato, el resto de compañeros tendrán que hacer coberturas de necesidades.

El Camp de Salamanca dispone de una plantilla de cuatro enfermeras. En la actualidad, solo tienen un contrato de verano para cubrir una de las dos vacantes de vacaciones y si no contratan a otro profesional, el resto de enfermeros del centro tendrán que realizar esa cobertura de necesidades. Además, este centro tuvo tres semanas de baja a una enfermera en junio que no se cubrió ante la imposibilidad de encontrar a un sustituto.

Igual situación se vive en el CAMP de Soria, donde se necesita cubrir el periodo vacacional de 17 de junio a 16 de septiembre de 2019. No ha sido posible encontrar ninguna enfermera interesada. Incluso la Escuela de Enfermería de Soria ha enviado una oferta masiva a los alumnos que han cursado cuarto este año, pero «sin éxito», recogió un comunicado de Satse. Este hecho conlleva la reducción de enfermeras en cada turno y reducción de fines de semana libres. «Si se mantiene esta situación, les han comunicado a las enfermeras del centro que los periodos vacacionales correspondientes al mes de agosto se pueden ver modificados», añadieron.

Jornadas sobrecargadas

Satse criticó que la administración no cuide al personal de Enfermería de estos centros. No en vano, han denunciado que las condiciones laborales de las enfermeras que dependen de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades son muy pobres, con jornadas de sobrecarga, pocos descansos, dificultad para conceder permisos o hacer cambios. Asimismo, las funciones de este personal sanitario no están delimitadas, lo que hace que los enfermeros no sientan que progresan profesionalmente en este último ámbito.

El Sindicato de Enfermería calificó de «inoperativa» la bolsa de empleo, ya que deriva de procesos selectivos que no son habituales. «Cuando una enfermera que está en la bolsa no acepta un contrato ofrecido por la Junta porque está trabajando en otro lugar donde cuenta con condiciones laborales mejores, la Gerencia la elimina de la bolsa», expuso.

Además, mencionó que la jornada de estos profesionales no contempla una ponderación de las noches trabajadas que les minore el cómputo anual de jornada como recomienda el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, y sus condiciones retributivas son perores que las de las enfermeras de Sacyl. Otro de los motivos que hacen que los profesionales de Enfermería rechazan cubrir estos puestos de Servicios Sociales es que el tiempo trabajado para esta Gerencia solo puntúa un 50 por ciento del de Enfermería en Sacyl en los procesos selectivos y bolsas del Sistema Nacional de Salud.