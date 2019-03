De Santiago-Juárez: «Supongo que la conferencia de Pablo Yáñez en Argentina no será sobre calidad democrática en procesos electorales» José Antonio de Santiago-Juárez. / Ical El vicepresidente de la Junta se felicita de que Ciudadanos siga sus recomendaciones y vaticina que a Luis Fuentes «le quedan 15 o 20 minutos» en el partido ARTURO POSADA Valladolid Jueves, 28 marzo 2019, 13:22

José Antonio de Santiago-Juárez, vicepresidente de la Junta y portavoz del gobierno regional, se ha referido este jueves a la investigación sobre el pucherazo en las primarias de Ciudadanos. «Me hacen mucho caso. Pedí que dimitiese la candidata al Ayuntamiento de Valladolid [Pilar Vicente] y lo hizo a las 24 horas. Luis Fuentes [portavoz de Cs en las Cortes] está a punto, le quedan 15 minutos o 20. Luego le dije a Igea que fuese al Juzgado. Me contestó que fuese yo. Pero él había estado a la puerta del Juzgado el domingo de marras a las dos y media de la tarde. Lo sabemos. Le vio un miembro de mi equipo en la puerta. Él es el que sabe. Algo iba a presentar entonces. ¿Qué llamadas recibió para no presentar nada entonces?. ¿Quién dio la orden de que se hiciese eso? ¿Quién lo conocía? Me parece bien que me siga y me haga caso. Yo siempre he sido un hombre de centro», ha apuntado De Santiago-Juárez, después de que Francisco Igea, candidato de Ciudadanos a la Junta, acudiese este jueves a la Fiscalía a voluntad propia para aportar la documentación sobre el proceso de votación telemática del partido naranja.

Noticias relacionadas Pablo Yáñez se marcha a Argentina para hablar de Ciudadanos

De Santiago-Juárez también se ha referido a la conferencia que Pablo Yáñez (el exsecretario de comunicación regional de Ciudadanos que dimitió tras la proclamación final de la victoria de Igea) impartirá este viernes en Argentina sobre el partido naranja. «Supongo que no será para hablar de calidad democrática de los procesos electorales», ha deslizado el vicepresidente de la Junta.