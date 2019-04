De Santiago-Juárez afirma que sigue la información reservada sobre el expediente de Patatas Meléndez El vicepresidente, consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. / Margareto El vicepresidente y portavoz considera complicado detectar de la etapa de la subvención un «rastro» que no ha hallado la Policía Judicial ICAL Jueves, 25 abril 2019, 18:31

El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó hoy que sigue la información reservada de la Junta en relación a la supuesta desaparición del expediente relativo a una subvención a la empresa Patatas Meléndez, pese a que un Juzgado de Valladolid haya archivado provisionalmente la investigación por falta de pruebas.

Según informó ayer El Norte de Castilla, el Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid ha archivado de forma provisional la investigación sobre la supuesta desaparición de archivos del expediente relativo a una subvención de 598.000 euros solicitada por la empresa Patatas Meléndez, propiedad del marido de la expresidenta de las Cortes y exconsejera de Agricultura Silvia Clemente.

De Santiago-Juárez explicó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que existe una información reservada de la Junta que sigue y por tanto no se ha cerrado esta investigación, aunque lo haya hecho el Juzgado al no poderse determinar la autoría de la supuesta desaparición de documentos, como informó el mismo rotativo.

Preguntado sí no se puede conocer el «rastro» de quien entra o sale de un ordenador, manifestó que de la época en que se concedió la información es difícil y recordó como la Policía Policial no lo ha podido detectar. «Sí fuese fácil, lo hubiera detectado, pero no ha sido capaz».

Una resolución de la Consejería de Agricultura y Ganadería de 2017, dirigida entonces por Milagros Marcos, denegó la subvención a Patatas Meléndez, lo que motivo que su propietario, marido de Silvia Clemente, que anteriormente ejerció el mismo cargo, presentara un recurso contencioso administrativo ante el TSJCyL, resuelto en contra de los intereses del empresario.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid abrió una investigación sobre la supuesta desaparición de documentación original relativa a este expediente después de que la Consejería de Agricultura y Ganadería, dirigida por Milagros Marcos, pusiese en conocimiento de la Fiscalía que ese expediente no aparecía ni en formato digital ni físico.

Este Juzgado ha informado del archivo de manera provisional de la investigación sobre la supuesta desaparición del expediente de la subvención a la empresa Meléndez.