Sanidad cierra el año con cuatro frentes abiertos contra el «deterioro» asistencial Veterinarios 'encadenados' a las puertas del matadero de Giresa, en Palencia. / El Norte Distintas reivindicaciones y organizaciones pero el mismo objetivo: más recursos y calidad ANA SANTIAGO Valladolid Viernes, 21 diciembre 2018, 07:27

El año, incluso el anterior, ha sido un goteo de protestas con forma de concentraciones, encierros y manifestaciones. Algunas más discretas y otras, como las mareas blancas, más masivas. Y aunque la Consejería de Sanidad ha logrado ya apagar algunos fuegos con acuerdos, al menos parciales, aun le quedan cuatro potentes frentes dispuestos a continuar la batalla, y un quinto por el momento apaciguado. Distintos colectivos, con diferentes representaciones e incluso variadas reivindicaciones, al final en realidad coinciden en el objetivo, el de conseguir recursos suficientes, medios y reconocimientos y condiciones laborales satisfactorios que permitan, en definitiva, tener unas condiciones de trabajo adecuadas para prestar un servicio de calidad para la atención sanitaria y para la salud pública. Y no buscan medidas extraordinarias, aseguran, sino que se miran en el espejo del pasado, en el de antes de los recortes, y en el de otros colectivos o comunidades.

Y así, por partes, el personal de Salud Pública, unos dos mil trabajadores entre médicos, farmacéuticos, enfermeros y veterinarios reclaman equiparación con el personal de Sacyl. La protesta activa afecta, de momento, a los veterinarios inspectores de los mataderos de Palencia, provincia con ocho de los 115 que hay en la comunidad. La huelga, esta vez, ni aborda el horario completo ni a todos los mataderos sino que se convoca por provincias para evitar que sea demoledora con una industria estratégica que aumenta además su actividad en Navidad. Así los paros comenzaron el pasado día 18 y se prolongarán hasta el próximo 24 pero sin incidencia porque los servicios mínimos establecidos por la Junta superan con creces a la plantilla de veterinarios. Hay diez profesionales, uno por matadero con excepción de los dos para el más grande Giresa y los mínimos para la huelga son de 15.

El sindicato convocante, Uscal, ya ha denunciado «en los juzgados que suponen más del 150% de la plantilla ordinaria». Para ello, explica su secretario general, Manuel Martínez, «han tirado de veterinarios de zonas con menos volumen de trabajo y de nombrar sustitutos cuando no hay nadie ni de baja ni de vacaciones». La cuestión «es que es la plantilla que realmente sería necesaria para este trabajo que, en estas fechas, aumenta por el mayor sacrificio de lechazos y habitualmente se hacen grandes excesos de horas e, incluso, en fines de semana y las condiciones son deplorables, uno solo no puede controlar bien toda la cadena de sacrificio y el trabajo no puede hacerse con calidad. Ya hemos denunciado a Inspección de Trabajo estas condiciones laborales insufribles y mantendremos la huelga acordada para los mataderos de Salamanca, a las que seguirán las provincias de Burgos y León».

Menos acuerdos con Cesm

El Sindicato Médico ha logrado fraguar, con firma incluida, alguna de sus reivindicaciones muy concretas lo que congela, a la espera de que «de verdad» lleguen a Mesa Sectorial, las movilizaciones autonómicas, no así las convocadas en todo el territorio nacional para los días 16 de enero, 7 de febrero y también 7 de marzo que reivindican sobre todo recursos para la Atención Primaria, más medios frente a la saturación y para responder a las demoras.

Entre los logros acordados por el Sindicato Médico, José María Soto repasa la recuperación de la prima de la Productividad Variable eliminada con los recortes de 2012 que supondrá unos 2.700 euros por médico, y que, además Sacyl pagará un 25% correspondiente al primer trimestre en vez de cerrar el año completo para percibirla. Sanidad también retribuirá las funciones asistenciales asumidas en otra demarcación como consecuencia de la ausencia del profesional responsable desde 1 de enero de 2018, se compromete a agilizar el desarrollo de las convocatorias de carrera profesional y la concesión de los tres días de compensación por la jornada laboral. Pendiente sigue, como punto fundamental para la Cesm, el conseguir más tiempo por paciente para mejorar la calidad asistencial.

La Consejería defiende cumplir sus pactos y minusvalora los seguimientos de las protestas valladolid. La Consejería de Sanidad defiende haber cumplido con los acuerdos. Así asegura, respecto a los grupos de trabajo para analizar la situación de la asistencia, que ha recibido dos de la Plataforma de la Sanidad Pública pero que faltan algunos de diversas sociedades científicas y destaca que «cuando se reciban los informes pendientes se convocará al Consejo de Salud y al Grupo de Trabajo para analizar su contenido y avanzar en un documento que pretende alcanzar un consenso social, político y profesional sobre el futuro de la Primaria con implicación de sindicatos, colegios profesionales, universidades, municipios y provincias, consumidores, asociaciones de pacientes y de vecinos» porque «no es razonable analizar solo las propuestas de las plataformas que tienen la representatividad que tienen». En cuanto a las huelgas, destaca que la de profesionales de área ya se han desconvocado y la de los interinos convocada todos los lunes hasta finales de mayo ha tenido una incidencia mínima, de solo 14 médicos. Y respecto a Satse, destaca que «se han mejorado sus condiciones laborales con mucha estabilización a través de oposiciones que dejarán una tasa de interinidad del 3%» y «se han adoptado numerosas medidas para su desarrollo profesional».

Por su parte, Satse, reclama la compensación horaria por el tiempo por encima de su jornada, el cobro del complemento de noches y festivos en Emergencias, la cobertura de ausencias en Primaria, una nueva apertura de la bolsa de Enfermería y la convocatoria de los concursos de traslados de funcionarios de Atención Primaria y del personal estatutario de ambos niveles asistenciales, entre otras reivindicaciones.

Otro de los movimientos que amenazaba a la Consejería es el de los médicos y enfermeros de la Agrupación de Profesionales de Área (Ameacyl). Tras alcanzar un acuerdo han desconvocado la huelga prevista por el compromiso de «reanudar las negociaciones que se estaban manteniendo con la finalidad de mejorar la organización de la jornada de trabajo de los profesionales de área».

Por su parte, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública ha convocado una gran marea blanca para del día 26 de enero que pretende superar los números de la del año pasado. Es jueves enviaba una carta a la Consejería de Sanidad reclamando una respuesta al informe que presentaron el día 22 de noviembre, por invitación expresa de la Junta, en el que recogían sus propuestas para mejorar, sobre todo, la Atención Primaria.En la misiva reclaman la convocatoria urgente de un grupo de trabajo para afrontar el deterioro» asistencial.

Quién es quién en las movilizaciones sanitarias

Sindicato médico 7.899 médicos de Primaria y Especializada trabajan en Sacyl. El Sindicato Médico tiene una representatividad del 20,63%, el mayor porcentaje. Movilización: Mantiene las de carácter nacional los días 16 de enero, 7 de febrero y 7 de marzo. Reivindicaciones: Jornada de 35 horas; abono de la deuda por el incremento del valor de la guardia; reposición de efectivos; cobertura de sustituciones; transporte en Primaria para los médicos, y comisiones de servicio a los de área con plaza en propiedad, entre otros.

Satse 9.850 enfermeros de Primaria y Especializada trabajan en Sacyl. Satse tiene una representatividad del 20,11% en el sector sanitario Movilizaciones: Protestas en la sede de la Consejería. Reinvidicaciones: Compensación horaria por el tiempo por encima de la jornada, complemento de noches y festivos en Emergencias, cobertura de ausencias en Primaria, una nueva apertura de la bolsa de empleo y la convocatoria de los concursos de traslados de funcionarios de Atención Primaria y del personal estatutario.

Inspectores 2.000 son los profesionales –además de veterinarios también médicos, farmacéuticos y enfermeros –que trabajan en Salud Pública. Movilizaciones: La huelga Reivindicaciones: Equiparación con condiciones y salarios con Sacyl; personal suficiente las labores de control oficial en los mataderos; dependientes de las consejerías de Sanidad y de Agricultura, defienden una labor sanitaria preventiva.

Plataforma de la Sanidad Pública 20 plataformas provinciales configuran la federación de Castilla y León que reúne asociaciones de médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, psicólogos, trabajadores sociales, gestores, economistas... por la mejora del sistema sanitario público. Movilizaciones: Tras varias Reivindicaciones: Una lista lista con especial protagonismo en esta ocasión de más profesionales y recursos para la AtenciónPrimaria.