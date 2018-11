Mar Sancho afirma que Castilla y León es «una región de cabecera» en España en bibliotecas, con 306 públicas La directora general de Políticas Culturales participa en Zamora en la segunda edición de Bibliosfera JUANMA DE SAÁ Sábado, 17 noviembre 2018, 13:13

La directora general de Políticas Culturales, Mar Sancho, definió hoy a Castilla y León como «una región de cabecera» en España por lo que se refiere a bibliotecas, ya que cuenta con 306 de titularidad pública, además de registrar las «mejores cifras» en número de usuarios activos, fondos y préstamos anuales. «Tenemos 120.000 usuarios activos, el doble que la siguiente comunidad autónoma; más de 2.150.000 documentos y más de 1.900.000 préstamos, que dobla a la siguiente región», precisó. «Los castellanos y leoneses somos lectores, activos en el mundo de la lectura», rubricó.

Mar Sancho realizó estas declaraciones en el Museo Etnográfico de Castilla y León, en la capital zamorana, antes de participar en la segunda edición del encuentro Bibliosfera, promovido por el Gremio de Editores de Castilla y León y que reúne en Zamora a una veintena de libreros, editores y bibliotecarios de la Comunidad autónoma para debatir sobre estrategias que faciliten la pervivencia y el desarrollo del sector. «Este encuentro permitirá avanzar en los nichos que hay que cubrir y que van vinculados también a la innovación», indicó.

En este sentido, Sancho Sanz recalcó que el papel del libro electrónico no ha evolucionado «tanto como se cree en el ámbito popular» y que el libro en papel «sigue ocupando un lugar muy importante» dentro y fuera de España. «Hay que seguir haciendo hincapié en la promoción de la lectura en sectores de edad que no son los habituales, no tanto los niños, donde hay una labor importante en el ámbito educativo, sino con los jóvenes, donde se produce en ocasiones un abismo en el ámbito de la lectura», señaló. «Hay que potenciar la industria cultural de Castilla y León también desde debates como la protección de los derechos de autor», añadió.

La directora general de Políticas Culturales valoró cómo Bibliosfera «entronca» con el II Plan de la Lectura de Castilla y León, que abarca desde 2016 hasta 2020 y que plantea «una conexión» entre los distintos agentes vinculados al mundo del libro. «Los agentes evidentes son el autor, donde la Junta de Castilla y León hace actuaciones para poner en valor a los creadores regionales, y el lector, sin el que no contaríamos con libros, pero los editores, los libreros y las bibliotecas son parte fundamental de la cadena», anotó.

«En este sentido, Bibliosfera 2018 pone en contacto a los distintos agentes para que pedan trabajar de forma coordinada y también en la innovación del sector en Castilla y León», agregó.

De esta forma, Mar Sancho consideró que el «diálogo» entre editores, libreros y bibliotecarios «hace fundamental la puesta en valor de lo propio, la divulgación de autores y editoriales de la región» y concluyó: «Permite un avance para que un sector que conforma un lugar importante en las industrias culturales siga ganando peso».