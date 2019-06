Sin relevo generacional laboral: Sólo un 24% de asalariados tiene menos de 35 años, 15 puntos menos que en 2008

Recuperar la industria como motor

El secretario de Política Sindical y Empleo de UGT en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, denunció que los problemas poblacionales se están agravando porque la industria en el pasado se erigió en la Comunidad en un foco de atracción de ciudadanos que ancló a la población, pero en la actualidad está perdiendo ese papel, y se está precarizando y «ya no es un motor económico real ni retiene a los trabajadores».

Los perfiles laborales, indicó, están cada vez más precarizados, con menos formación académica, y «luego los empresarios lloran porque no encuentran profesionales», dijo. En este sentido, cargó contra la patronal, porque denuncia constantemente qe le hacen falta perfiles más académicos o profesionales, y «siguen impulsando la precarización laboral». «Algo no encaja», dijo, para lamentar que los empresarios se quejen de la despoblación, cuando no valoran que se debe sustentar con más actividad, más contratos de calidad y más salarios.

Santa Eufemia también advirtió que «o todos tenemos dos o tres hijos» o hará falta mano de obra inmigrante con las tasas de natalidad actuales, y arremetió contra la derecha y la ultraderecha y su mensaje contra los movimientos migratorios.