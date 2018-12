Puerto de San Isidro, en León, registra la temperatura más baja del país con -6,1 grados Dos jóvenes se protegen del frío en febrero de este año en Segovia. / Antonio de Torre La Aemet ha activado para este martes la alerta amarilla por nieves en el noroeste de la comunidad EL NORTE Valladolid Lunes, 17 diciembre 2018, 09:14

La estación meteorológica de Puerto de San Isidro, en León, ha registrado en la madrugada de este lunes la temperatura más baja del país, con -6,1 grados, seguido del Puerto El Pico, en Ávila, que ha hecho lo propio con -5,1º C. Por su parte, la estación de esquí salmantina de La Covatilla, ubicada a 1960 metros de altitud, ha anotado la tercera temperatura más baja de España, con cinco grados bajo cero, según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En esta misma provincia, la localidad de Navasfrías se ha situado esta madrugada entre los puntos más fríos del país, con -4,3º C. De esta forma, Castilla y León ha registrado ocho de las temperaturas más bajas de España. Así, cabe destacar el tiempo que ha habido en Póveda de Soria (-3,5º C), el municipio leonés de Riaño (-3,3 grados), Cuéllar, en Segovia, con 3,2 grados bajo cero, y la estación de esquí situada en esta misma provincia, que ha registrado -3,1º C. La lista de las diez mínimas del país se completa con Reinosa, en Cantabria, con -4,7º C y el puerto madrileño de Navacerrada, con -4,4 grados.

Temperaturas mínimas registradas en la madrugada de este lunes en Castilla y León. / Aemet

De manera más concreta, en Valladolid la temperatura más baja que se ha alcanzado durante la madrugada de este lunes se ha localizado en Sardón de Duero, donde se han llegado a registrar hasta dos grados bajo cero. Tras ella, se ha situado Medina de Rioseco, con -1,2º C y Olmedo, con 0,7 grados a las seis de la mañana.

Por otra parte, para este lunes en la provincia de Valladolid se esperan máximas de nueve grados y mínimas de un grado bajo cero, además de heladas déblides y brumas y nieblas localmente persistentes. Esta misma dinámina se mantendrá en el resto de provincias de Castilla y León, donde solo Palencia (máximas de 6º C y mínimas de -3º C) registrará unas temperaturas por debajo de la media en la comunidad. Además, para mañana martes la Aemet ha activado la alerta amarilla por riesgo de nevadas en el noroeste de la comunidad, fundamentalmente en la Cordillera Cantábrica leonesa y en la zona de Sanabria, en Zamora.

La niebla dificulta la circulación

Por otra parte, intensos bancos de niebla han complicado la circulación por carreteras de Ávila, Burgos y Palencia durante la mañana de este lunes. Así, según recomienda la Dirección General de Tráfico (DGT), los conductores deben extremar la precaución y mantener la distancia de seguridad.

En concreto, la niebla afecta a la Autovía del Norte (A-1) entre Bahabon de Esgueva y Burgos; la Autovía del Camino de Santiago (A-231), entre Carrión de los Condes e Isar, y la N-502, entre San Martín del Pimpollar y Cuevas del Valle. Por otra parte, el hielo dificulta el acceso a Candelario y La Hoya, en Salamanca.